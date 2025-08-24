Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Bão số 5 tăng cấp và có nguy cơ thành siêu bão, gió giật có thể trên cấp 17

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cơn bão số 5 Kajiki đang rất mạnh và thậm chí có thể còn tiếp tục mạnh lên, hơn hẳn những dự báo ban đầu. Nó có thể đạt đến cấp siêu bão hoặc sát mức này, gió giật có thể trên cấp 17 với sức gió hơn 220 km/h trong khi đi về phía miền Trung nước ta.

Quả thật là ngay cả với những cơ quan khí tượng lớn nhất, với trang thiết bị hiện đại nhất, thì việc dự báo bão vẫn là vô cùng khó khăn do bản chất phức tạp, biến đổi khôn lường của những cơn bão.

Theo bản tin lúc 3h chiều 24/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta, tâm bão ở cách Nghệ An khoảng 490 km, cách Hà Tĩnh khoảng 460 km về phía Đông - Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 13 - 14 (134 - 166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển với tốc độ 15 km/h, như vậy nó đang đi chậm lại.

Khi bão giảm tốc độ thì nó thường mạnh lên. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, sức gió của bão số 5 Kajiki lúc đầu giờ chiều nay đã lên tới 165 km/h (cuối cấp 14). Và điều đáng ngại là bão số 5 được dự báo sẽ mạnh lên rất nhanh, đạt tới đỉnh điểm là 195 km/h (cấp 16) - trong trường hợp này, nó sẽ là siêu bão.

jtwc-aug24-1600.jpg
Dự báo đường đi và cường độ của bão số 5 Kajiki, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Theo bản tin của JTWC, dự báo bão số 5 sẽ giảm cấp một chút khi áp sát bờ biển nước ta, với sức gió ở mức 155 km/h (cấp 14). Tuy nhiên, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc (NMC) lại dự báo bão số 5 sẽ có sức gió 173 km/h (cấp 15) ngay trước khi đổ bộ nước ta. Mô hình ICON của Đức - được cho là chính xác trong hạn ngắn - nhận định bão số 5 có thể có gió giật lên tới 225 - 230 km/h (trên cấp 17) khi đến gần bờ biển miền Trung nước ta.

gust-icon.jpg
Dự báo sức gió giật của bão số 5 khi đến gần miền Trung nước ta vào khoảng giữa giờ sáng đến gần trưa mai, 25/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dù bão số 5 có đạt cấp siêu bão hay không thì tất cả những con số dự báo trên, dù chênh nhau ít nhiều, đều cho thấy rằng bão số 5 rất mạnh, mức độ nguy hiểm có lẽ không thể diễn tả bằng lời.

Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ trong ngày mai, 25/8, vào khoảng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Mong bà con ở các khu vực có thể chịu ảnh hưởng của bão (nơi bão có thể đổ bộ và những tỉnh thành lân cận) khẩn trương thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để vượt qua thiên tai an toàn.

ft1464.jpg
Thục Hân
#bão kajiki tăng cấp #bão số 5 kajiki #bão số 5 vào đâu #bão số 5 đổ bộ #bão số 5 có mạnh không #tin bão số 5 mới nhất #bão số 5 ảnh hưởng đến tỉnh nào #bão số 5 đang ở đâu #bão số 5 cấp mấy #bão số 5 giật cấp mấy

Xem thêm

Cùng chuyên mục