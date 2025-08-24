Bão số 5 tăng cấp và có nguy cơ thành siêu bão, gió giật có thể trên cấp 17

HHTO - Cơn bão số 5 Kajiki đang rất mạnh và thậm chí có thể còn tiếp tục mạnh lên, hơn hẳn những dự báo ban đầu. Nó có thể đạt đến cấp siêu bão hoặc sát mức này, gió giật có thể trên cấp 17 với sức gió hơn 220 km/h trong khi đi về phía miền Trung nước ta.

Quả thật là ngay cả với những cơ quan khí tượng lớn nhất, với trang thiết bị hiện đại nhất, thì việc dự báo bão vẫn là vô cùng khó khăn do bản chất phức tạp, biến đổi khôn lường của những cơn bão.

Theo bản tin lúc 3h chiều 24/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta, tâm bão ở cách Nghệ An khoảng 490 km, cách Hà Tĩnh khoảng 460 km về phía Đông - Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 13 - 14 (134 - 166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển với tốc độ 15 km/h, như vậy nó đang đi chậm lại.

Khi bão giảm tốc độ thì nó thường mạnh lên. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, sức gió của bão số 5 Kajiki lúc đầu giờ chiều nay đã lên tới 165 km/h (cuối cấp 14). Và điều đáng ngại là bão số 5 được dự báo sẽ mạnh lên rất nhanh, đạt tới đỉnh điểm là 195 km/h (cấp 16) - trong trường hợp này, nó sẽ là siêu bão.

Dự báo đường đi và cường độ của bão số 5 Kajiki, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Theo bản tin của JTWC, dự báo bão số 5 sẽ giảm cấp một chút khi áp sát bờ biển nước ta, với sức gió ở mức 155 km/h (cấp 14). Tuy nhiên, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc (NMC) lại dự báo bão số 5 sẽ có sức gió 173 km/h (cấp 15) ngay trước khi đổ bộ nước ta. Mô hình ICON của Đức - được cho là chính xác trong hạn ngắn - nhận định bão số 5 có thể có gió giật lên tới 225 - 230 km/h (trên cấp 17) khi đến gần bờ biển miền Trung nước ta.

Dự báo sức gió giật của bão số 5 khi đến gần miền Trung nước ta vào khoảng giữa giờ sáng đến gần trưa mai, 25/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dù bão số 5 có đạt cấp siêu bão hay không thì tất cả những con số dự báo trên, dù chênh nhau ít nhiều, đều cho thấy rằng bão số 5 rất mạnh, mức độ nguy hiểm có lẽ không thể diễn tả bằng lời.

Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ trong ngày mai, 25/8, vào khoảng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Mong bà con ở các khu vực có thể chịu ảnh hưởng của bão (nơi bão có thể đổ bộ và những tỉnh thành lân cận) khẩn trương thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để vượt qua thiên tai an toàn.