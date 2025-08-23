Bão số 5 Kajiki có thể giảm cấp khi đến gần miền Trung trong trường hợp nào?

HHTO - Bão số 5 Kajiki đã hình thành và đang di chuyển nhanh hướng về phía miền Trung nước ta, dự báo sẽ đổ bộ trong ngày 25/8. Đây là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm, có thể ở cấp 12 - 14 khi áp sát đất liền nước ta. Liệu có thể xảy ra trường hợp bão giảm cường độ khi đến gần nước ta không? Đó là trường hợp thế nào?

Cơn bão số 5 (Kajiki) có thể được gọi là cơn bão vừa nhanh vừa mạnh khi nó di chuyển nhanh mà tăng cường độ cũng nhanh. Lúc chiều 23/8, bão số 5 ở cách Đà Nẵng 735 km về phía Đông - Đông Bắc, sức gió khoảng 95 km/h (cấp 10), di chuyển với tốc độ 28 km/h, theo bản tin lúc 3h chiều của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.

Dự báo, bão số 5 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, có thể đạt tới cấp 13 (khoảng 140 km/h).

Vị trí và đường đi dự báo của bão số 5 Kajiki, theo JTWC lúc chiều 23/8. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Các điều kiện môi trường đều đang thuận lợi cho sự phát triển của bão số 5, nhưng có một điều khiến thời gian tồn tại của cơn bão này không dài so với các cơn bão khác, đó là nó nhanh chóng chạm tới đất liền. Với tốc độ và đường đi theo dự báo hiện tại, bão số 5 không có nhiều thời gian trước khi đổ bộ nước ta, dự báo là vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh trong ngày 25/8.

Trang Weatherzone của Australia có chỉ ra một khả năng mà bão Kajiki có thể giảm cường độ khi đến gần đất liền nước ta, đó là trường hợp bão đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Đảo Hải Nam có địa hình nhiều đồi núi, khiến nhiều cơn bão bị suy yếu. Trong quá khứ đã có những trường hợp như vậy, ví dụ như bão Damrey (2005).

Bão Damrey (2005) là một trong những cơn bão đã suy yếu khi đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc). Ảnh: Zoom Earth, NASA/ GSFC.

Hiện tại, chưa thể chắc chắn là bão sẽ đi qua đảo Hải Nam hay chỉ đi trên vùng biển ở phía Nam đảo này - mỗi kịch bản có thể khiến bão thay đổi cường độ theo những cách khác nhau.

Tuy nhiên, dù thế nào thì bão số 5 vẫn là một cơn bão nguy hiểm, gió mạnh là một chuyện mà mưa rất to, lượng mưa rất lớn lại là một chuyện nữa - đều có nguy cơ gây rất nhiều ảnh hưởng cho cuộc sống của con người. Từ chiều tối mai, bão đã có thể bắt đầu gây mưa ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Bắc Bộ, có thể bao gồm Thủ đô Hà Nội.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành vào sáng và trưa 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng và trắng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vì vậy, người dân ở các khu vực trong dự báo nêu trên và cả các tỉnh thành lân cận (vì ảnh hưởng của bão không chỉ ở nơi nó đổ bộ) lưu ý theo dõi thông báo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để phòng chống thiên tai hiệu quả, an toàn.