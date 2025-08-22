Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hình ảnh mưa lớn ở Philippines do ATNĐ, có thể ảnh hưởng đến nước ta hôm nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vùng áp thấp ở gần Philippines đã trở thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sớm hơn dự báo, ở Philippines đặt tên là Isang. Hiện tại, nhiều nơi ở Philippines đang mưa lớn ngập đường do ATNĐ này. Isang được dự báo sẽ sớm vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão và di chuyển hướng về phía nước ta. Nó có thể gây mưa ở nước ta từ ngày nào?

Vừa được dự báo là có khả năng mạnh lên trong ngày hôm nay thì vùng áp thấp đang ở sát Philippines đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ngay vào sáng nay, 22/8, theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA), thông tin được đăng trên trang Inquirer. Ở Philippines, ATNĐ này có tên là Isang.

Trong bản tin mới nhất, PAGASA cho biết Isang đang có sức gió 55 km/h (cấp 7), gió giật 75 km/h (cấp 9).

Do ảnh hưởng của ATNĐ, mưa lớn đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành tại Philippines, khiến nhiều trường học phải tạm đóng cửa, theo trang Manila Bulletin. Ở thủ đô Manila và các khu vực lân cận, nhiều đường phố đã bị ngập nước đến bắp chân, một số nơi ngập hơn 60 cm khiến việc đi lại trở nên khó khăn, có nơi không thể đi xe qua được.

street.png
street-2.jpg
street-3.jpg
street-1.jpg

Một số hình ảnh mưa ngập phố ở thủ đô Manila (Philippines) và các khu vực lân cận do ảnh hưởng của ATNĐ Isang. Ảnh: Mark Balmores/ MB, Manila Public Information Office.

Nhiều cơ quan khí tượng trong khu vực đã bắt đầu theo dõi ATNĐ này và hiện tại, các mô hình đều cho rằng nó sẽ vào Biển Đông ngay trong tối/ đêm nay hoặc rạng sáng mai. Tại Biển Đông, nó được dự báo sẽ mạnh lên thành bão và đi hướng về phía miền Trung nước ta, có khả năng đến sát khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị vào khoảng ngày 25/8 (thứ Hai tới). Khi/ nếu thành bão, dự kiến nó có tên quốc tế là bão Kajiki.

Mặc dù các mô hình nhận định về cường độ của ATNĐ/ bão khi áp sát bờ biển nước ta là hơi khác nhau, nhưng dù thế nào thì khả năng cao là ATNĐ/ bão sẽ gây mưa lớn, có thể ở Bắc Trung Bộ và cả Bắc Bộ, theo các dự báo hiện tại là bao gồm cả Thủ đô Hà Nội. Mưa to có thể xảy ra từ khoảng ngày 25 đến 27/8.

jma.jpg
Dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) về đường đi của ATNĐ/ bão. Ảnh: JMA.

Dự báo về ATNĐ/ bão có thể còn thay đổi, nhưng khi các mô hình có sự thống nhất cao như trên thì độ chính xác cũng là cao. Vì vậy, bà con ở các tỉnh, thành trong dự báo và các khu vực lân cận lưu ý thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương trong những ngày tới để phòng chống thiên tai hiệu quả, giữ an toàn cho con người và tài sản.

*Về dự báo cường độ của ATNĐ/ bão khi đến sát đất liền nước ta, mời bạn đọc xem tại đây.

fb1463.jpg
Thục Hân
