Kết nối “WiFi miễn phí” ở Thái Lan, du khách bị lừa mất tiền, lỡ cả chuyến bay

Mới đây, một du khách người Malaysia đã bị lừa trong khi đang ở Sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) chờ chuyến bay tiếp theo, theo trang Daily Express của Malaysia.
Trong lúc chờ, anh này nhìn thấy một tờ giấy dán ghi là Free Airport WiFi (WiFi sân bay miễn phí) nên dùng điện thoại kết nối mà không nghi ngờ gì.
Theo trang tin TRP, chỉ sau vài phút, điện thoại của du khách liên tục hiện những thông báo lạ: Thông báo thẻ tín dụng được dùng để mua sắm ở một cửa hàng xa xỉ tại Singapore, ứng dụng PayPal gửi hàng loạt mã xác nhận…
Đến lúc này, du khách vẫn nghĩ đây chỉ là một lỗi hệ thống nào đó.
Lúc này, một nhân viên sân bay đi qua, thấy du khách đang đứng gần tờ giấy ghi "WiFi miễn phí" liền bảo: “Đây không phải WiFi của sân bay đâu, cái này để lừa du khách đấy”.
Sự cố này khiến du khách nói trên bị lỡ chuyến bay vì phải chờ ngân hàng thực hiện các việc liên quan đến bảo mật.
Một số trang tin viết, trong hôm đó đã có ít nhất 7 du khách bị lừa với “mạng WiFi miễn phí” này.
Trang TRP phân tích, những kẻ lừa đảo tạo các “mạng WiFi miễn phí” trông rất thật, nhưng khi nạn nhân kết nối thì những kẻ lừa đảo có thể tiếp cận được rất nhiều thông tin trong điện thoại của nạn nhân, như các mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, ảnh, văn bản và bất kỳ chữ gì nạn nhân bấm.
Việc này cho thấy các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi, đa dạng và có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Hình thức lừa đảo “WiFi miễn phí” có thể xảy ra không chỉ ở sân bay mà cả ở nhiều nơi khác như quán ăn, quán café, ngân hàng, điểm tham quan…
Lưu ý:
- Trước khi kết nối với bất kỳ mạng WiFi nào ở nơi công cộng, nên hỏi nhân viên có liên quan ở nơi đó để xác nhận. Nếu nghi ngờ, hãy dùng mạng dữ liệu di động của mình.
- Nếu buộc phải dùng mạng WiFi ở nơi công cộng, trong khi dùng: Không truy cập tài khoản ngân hàng hoặc mua sắm online, không mở các email hoặc văn bản quan trọng. Với mạng WiFi ở nơi công cộng, chỉ nên dùng để xem các trang web tin tức bình thường mà thôi.