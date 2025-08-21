Kết nối “WiFi miễn phí” ở Thái Lan, du khách bị lừa mất tiền, lỡ cả chuyến bay

HHTO - Một du khách đã bị lừa mất tiền theo hình thức rất tinh vi: Khi du khách kết nối với “WiFi miễn phí” ở sân bay tại Bangkok (Thái Lan), thì thẻ tín dụng của du khách lập tức bị những kẻ lừa đảo sử dụng. Du khách không chỉ mất tiền, mà còn bị lỡ cả chuyến bay của mình.

Mới đây, một du khách người Malaysia đã bị lừa trong khi đang ở Sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) chờ chuyến bay tiếp theo, theo trang Daily Express của Malaysia.

Trong lúc chờ, anh này nhìn thấy một tờ giấy dán ghi là Free Airport WiFi (WiFi sân bay miễn phí) nên dùng điện thoại kết nối mà không nghi ngờ gì.

Theo trang tin TRP, chỉ sau vài phút, điện thoại của du khách liên tục hiện những thông báo lạ: Thông báo thẻ tín dụng được dùng để mua sắm ở một cửa hàng xa xỉ tại Singapore, ứng dụng PayPal gửi hàng loạt mã xác nhận…

Đến lúc này, du khách vẫn nghĩ đây chỉ là một lỗi hệ thống nào đó.

Hành khách đang chờ ở Sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan). Ảnh minh họa: Weerawong Wongpreedee/ Bangkok Post.

Lúc này, một nhân viên sân bay đi qua, thấy du khách đang đứng gần tờ giấy ghi "WiFi miễn phí" liền bảo: “Đây không phải WiFi của sân bay đâu, cái này để lừa du khách đấy”.

Sự cố này khiến du khách nói trên bị lỡ chuyến bay vì phải chờ ngân hàng thực hiện các việc liên quan đến bảo mật.

Một số trang tin viết, trong hôm đó đã có ít nhất 7 du khách bị lừa với “mạng WiFi miễn phí” này.

Trang TRP phân tích, những kẻ lừa đảo tạo các “mạng WiFi miễn phí” trông rất thật, nhưng khi nạn nhân kết nối thì những kẻ lừa đảo có thể tiếp cận được rất nhiều thông tin trong điện thoại của nạn nhân, như các mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, ảnh, văn bản và bất kỳ chữ gì nạn nhân bấm.

WiFi miễn phí ở nơi công cộng đôi khi có thể khiến người dùng bị lừa và mất tiền. Ảnh minh họa: CJ.

Việc này cho thấy các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi, đa dạng và có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Hình thức lừa đảo “WiFi miễn phí” có thể xảy ra không chỉ ở sân bay mà cả ở nhiều nơi khác như quán ăn, quán café, ngân hàng, điểm tham quan…