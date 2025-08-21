Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Shipper nhặt được cái gối ghi số lạ “110 625” màu đỏ, mở ra câu chuyện khó tin

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một nam shipper 19 tuổi ở Trung Quốc trong khi đi giao hàng đã nhặt được cái gối màu trắng, trên đó viết nguệch ngoạc số “110 625” màu đỏ rất đáng nghi. Anh lập tức báo cảnh sát và từ đây mới hé mở (theo đúng nghĩa đen) một câu chuyện cực kỳ khó tin, y như trong phim.

Những ký hiệu mà con người viết trong lúc gặp nguy đôi khi rất khó hiểu, nhưng quả thật là nó có thể giúp cứu mạng, như trong sự việc mới đây ở Trung Quốc.

Vài ngày trước, một người giao thức ăn tên là Zhang Kun, 19 tuổi, đang đi trên đường gần một khu dân cư ở thành phố Lạc Sơn (tỉnh Tứ Xuyên) thì nhìn thấy một cái gối màu trắng rơi từ trên cao xuống. Zhang lại gần thì thấy trên gối có viết nguệch ngoạc mấy con số “110 625” màu đỏ sẫm, trông như máu, theo trang Hongxing News của Trung Quốc. Anh liền gọi ngay cho cảnh sát.

pillow.jpg
Chiếc gối với những con số bí ẩn. Ảnh: Sina.

Theo trang Sina, cảnh sát đã cử người tới hỏi thông tin ở khu vực đó và được nhân viên của một khách sạn cho biết rằng có một căn hộ cho thuê ở tầng 25, tòa nhà số 6 có dùng loại gối như thế. Từ vị trí của chiếc gối, cảnh sát lên tầng 25, tòa nhà số 6 và cho rằng chiếc gối rơi từ phòng số 15. Họ gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên đã phá cửa căn hộ.

Bên trong căn hộ, cảnh sát đã cứu được một người là bà Zhou - lúc ấy bà Zhou gần như kiệt sức.

zhou.jpg
Khi được cảnh sát cứu, bà Zhou đã mệt lả (ảnh cố tình được làm mờ). Ảnh: Hongxing News.

Hóa ra, bà Zhou là chủ căn hộ. Vào buổi sáng hôm trước, bà đang dọn dẹp bên trong thì bỗng có cơn gió mạnh làm sập cửa. Thật không may, cái khóa cửa bị lỗi và khóa luôn lại, bà Zhou không thể mở cửa ra được, mà bà không cầm theo điện thoại.

Bị nhốt trong phòng rất lâu mà không có đồ ăn thức uống, bà Zhou ngày càng sợ hãi nên bà cắn ngón tay, dùng chính máu của mình để viết các số “110 625” lên cái gối, ném ra ngoài cửa sổ. Bà định viết cả số phòng (15) nhưng không viết được.

Khi được cảnh sát cứu, bà Zhou đã ở trong căn phòng đó suốt 30 tiếng đồng hồ, tức là hơn một ngày đêm. Bà Zhou nói đã cố kêu cứu nhưng không ai nghe thấy.

room.jpg
Căn phòng nơi bà Zhou mắc kẹt. Ảnh: Hunan Today.

Vậy dãy số “110 625” có ý nghĩa gì?

Theo trang Global Times, 110 là số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát ở Trung Quốc, còn số 625 là bà Zhou muốn cho biết rằng bà bị kẹt ở tòa nhà 6, tầng 25. Rất may là bà đã được cứu kịp thời.

polz.jpg
Nam shipper được cảnh sát khen ngợi. Ảnh: Hunan Today.

Theo phía cảnh sát, Zhang Kun là sinh viên, vào mùa Hè thì làm thêm công việc giao hàng. Bà Zhou có gửi Zhang phong bì cảm ơn, nhưng anh nhất định không nhận, nói rằng chính cảnh sát đã cứu bà Zhou, chứ anh chỉ làm mỗi một việc đơn giản là gọi điện thoại cho cảnh sát, không nên nhận thưởng.

fb1463.jpg
Thục Hân
