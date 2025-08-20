Dòng chữ trên vách đá ở rừng Cúc Phương: Có phải của du khách mất tích để lại?

HHTO - Về sự việc du khách mất tích trong rừng Cúc Phương và đã thiệt mạng, còn nhiều bí ẩn và cả những câu hỏi có lẽ không bao giờ có câu trả lời, chẳng hạn như những chữ và số được khắc trên vách đá. Có lý do gì khiến nhiều người cho rằng đây chính là chữ do du khách khắc? Nhưng nếu vậy, tại sao anh không khắc những chữ chỉ dẫn hoặc cầu cứu trong lúc bị lạc?

Chuyến đi tham quan một mình của du khách mất tích trong rừng Cúc Phương, thật không may, đã là chuyến đi cuối cùng của anh.

Du khách đó - anh Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1992, quê ở Hải Phòng) - đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại một hố sâu ở lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung, và anh đã thiệt mạng, theo TPO.

Trong sự việc này, có một tình tiết khiến rất nhiều người thắc mắc, đó là những ký tự được khắc trên vách đá trong một hang động: “34 HD, TM, 2025, HANG”, theo Vietnamnet. Cũng có trang tin ghi dòng chữ này chỉ là “34 H, TM, 2025,…”, từ cuối cùng thì không rõ là “HANG” hay “HÙNG” hay gì khác.

Nhiều người đã có những phán đoán khác nhau về ý nghĩa của những ký tự này, chẳng hạn 34 là ký hiệu biển số xe của tỉnh Hải Dương (cũ), hoặc là tuổi của anh Mạnh (tính cả tuổi mụ), TM có thể là “Thanh Miện” (địa danh) hoặc “Tìm Mạnh”…

Những chữ và số được phát hiện trên vách đá trong quá trình tìm kiếm du khách mất tích. Ảnh: Vietnamnet.

Nhưng liệu đây có phải chữ do anh Mạnh khắc không? Một số người cho là phải, vì nhìn trên ảnh thì dòng chữ có vẻ mới được khắc, khá sắc nét. Trong hang động, nếu chữ đã được khắc từ lâu thì có thể mờ, xỉn đi.

Nhưng nếu vậy, tại sao anh Mạnh, trong lúc bị lạc, lại không khắc những chữ dễ hiểu hơn, như “SOS”, “cứu”, hoặc đơn giản nữa là vẽ mũi tên chỉ hướng mà anh đi?

Về tâm lý học, bộ não của con người có thể hoạt động khá khác thường trong khủng hoảng. Khi đối diện với nguy hiểm, sợ hãi và có thể cả cái chết, đôi khi con người sẽ tìm kiếm những ý nghĩa riêng. Những dấu vết họ để lại có thể là một cách để họ nhìn nhận những gì đang diễn ra, hoặc cũng có thể họ chỉ muốn lưu lại điều đặc biệt gì đó của mình.

Trong quá khứ, có nhiều trường hợp những người lính hoặc những người leo núi cố vạch vài ký tự lên tảng đá khi thấy mình đang bị nguy hiểm. Đó có thể là những ký tự mang ý nghĩa riêng với họ, như tên (viết tắt) của một người thân yêu, một con số mà họ cho là gắn liền với bản thân…

Lực lượng chức năng đã dốc sức tìm kiếm du khách mất tích trong nhiều ngày. Ảnh: TPO.

Tức là, ngoài việc để lại dấu vết với hy vọng được tìm thấy hoặc đánh dấu theo kiểu “tôi từng đến đây”, thì những ký tự mà con người để lại trong tình huống nguy nan có thể là cách để chính họ đối diện với nỗi sợ hãi hoặc tuyệt vọng. Những ký tự này có thể có ý nghĩa với riêng họ vào đúng khoảnh khắc đó, nhưng người khác không hiểu được.

Những chữ được khắc trên vách đá ở rừng Cúc Phương, nếu là của anh Mạnh, thì có thể như vậy, mang tính biểu tượng hơn là có hiệu quả thực tế. Những ký tự đó có thể mãi mãi là khó hiểu, nhưng lại có thể thể hiện một mong muốn dễ hiểu của con người: Muốn được kết nối, được nhớ đến, được để lại một dấu ấn, ngay cả trong thời khắc tăm tối nhất.

Ở những nơi rừng núi hoang sơ luôn chứa đựng rất nhiều bí ẩn, và những ký tự trên vách đá có lẽ lại là một bí ẩn nữa ở Vườn quốc gia Cúc Phương.