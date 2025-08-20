Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Mèo bị bán đấu giá vì chủ bị tịch biên tài sản, netizen vừa buồn cười vừa thương

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một giám đốc công ty ở Trung Quốc do vay ngân hàng mà không có khả năng trả nợ nên bị tịch thu toàn bộ tài sản. Trong số những tài sản của ông và công ty bị đem ra bán đấu giá, có một chú mèo. Ai nhìn thấy chú mèo bị đăng bán đấu giá trên mạng cũng vừa buồn cười vừa thương.

Trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc, cư dân mạng đang chia sẻ hình chụp một chú mèo bị bán đấu giá. Mà đây không phải một trò đùa.

Đằng sau sự việc này là một lý do ít người nghĩ tới: Chủ của chú mèo có một công ty trách nhiệm hữu hạn, và công ty này đã nợ ngân hàng nhưng không trả được.

Theo trang Epoch Times, Tòa án Dương Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã đăng thông báo về việc đấu giá chú mèo này trên trang web Alibaba, giá khởi điểm là 500 tệ (hơn 1,8 triệu đồng).

cat.jpg
Chú mèo Meiqiu. Ảnh: Epoch Times.

Đây là chú mèo giống Dragon Li tên là Meiqiu, 3 tuổi. Trước đây, Meiqiu là thú cưng của người chủ công ty. Công ty này được cho là đã nợ ngân hàng 3,958 triệu tệ (khoảng 14,5 tỷ đồng) từ năm 2017, theo trang CTWANT.

Do công ty không trả được nợ nên tòa án đã tịch thu tất cả tài sản của công ty, bao gồm chú mèo Meiqiu, được định giá là 714 tệ (khoảng 2,6 triệu đồng). Sau đó, Meiqiu được tòa án giao cho một cửa hàng thú cưng chăm sóc và sẽ được đấu giá vào ngày 3/9 tới đây.

Sau khi tin tức này được chia sẻ nhanh chóng trên mạng, nhiều netizen tỏ ra lo lắng cho chú mèo và cho rằng không nên coi thú cưng như một tài sản bình thường. Một số người còn lập nhóm với kế hoạch sẽ góp tiền mua Meiqiu và cùng chăm sóc chú mèo này.

notice.jpg
Thông báo đấu giá chú mèo. Ảnh: CTWANT.

Theo luật của Trung Quốc, động vật cũng là tài sản nên cũng có thể bị tịch thu và đấu giá công khai. Trước đây, việc này cũng đã từng xảy ra, khi số cá sấu (sống) nặng tổng cộng 100 tấn đã được một tòa án ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) đưa ra đấu giá.

fb1463.jpg
Thục Hân
#chuyện lạ trung quốc #bán đấu giá tài sản #khó tin nhưng có thật

Xem thêm

Cùng chuyên mục