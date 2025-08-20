Mèo bị bán đấu giá vì chủ bị tịch biên tài sản, netizen vừa buồn cười vừa thương

HHTO - Một giám đốc công ty ở Trung Quốc do vay ngân hàng mà không có khả năng trả nợ nên bị tịch thu toàn bộ tài sản. Trong số những tài sản của ông và công ty bị đem ra bán đấu giá, có một chú mèo. Ai nhìn thấy chú mèo bị đăng bán đấu giá trên mạng cũng vừa buồn cười vừa thương.

Trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc, cư dân mạng đang chia sẻ hình chụp một chú mèo bị bán đấu giá. Mà đây không phải một trò đùa.

Đằng sau sự việc này là một lý do ít người nghĩ tới: Chủ của chú mèo có một công ty trách nhiệm hữu hạn, và công ty này đã nợ ngân hàng nhưng không trả được.

Theo trang Epoch Times, Tòa án Dương Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã đăng thông báo về việc đấu giá chú mèo này trên trang web Alibaba, giá khởi điểm là 500 tệ (hơn 1,8 triệu đồng).

Chú mèo Meiqiu. Ảnh: Epoch Times.

Đây là chú mèo giống Dragon Li tên là Meiqiu, 3 tuổi. Trước đây, Meiqiu là thú cưng của người chủ công ty. Công ty này được cho là đã nợ ngân hàng 3,958 triệu tệ (khoảng 14,5 tỷ đồng) từ năm 2017, theo trang CTWANT.

Do công ty không trả được nợ nên tòa án đã tịch thu tất cả tài sản của công ty, bao gồm chú mèo Meiqiu, được định giá là 714 tệ (khoảng 2,6 triệu đồng). Sau đó, Meiqiu được tòa án giao cho một cửa hàng thú cưng chăm sóc và sẽ được đấu giá vào ngày 3/9 tới đây.

Sau khi tin tức này được chia sẻ nhanh chóng trên mạng, nhiều netizen tỏ ra lo lắng cho chú mèo và cho rằng không nên coi thú cưng như một tài sản bình thường. Một số người còn lập nhóm với kế hoạch sẽ góp tiền mua Meiqiu và cùng chăm sóc chú mèo này.

Thông báo đấu giá chú mèo. Ảnh: CTWANT.

Theo luật của Trung Quốc, động vật cũng là tài sản nên cũng có thể bị tịch thu và đấu giá công khai. Trước đây, việc này cũng đã từng xảy ra, khi số cá sấu (sống) nặng tổng cộng 100 tấn đã được một tòa án ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) đưa ra đấu giá.