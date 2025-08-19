Thanh niên 19 tuổi ở Trung Quốc bị người yêu 17 tuổi lừa bán sang Myanmar

HHTO - Một nam thanh niên 19 tuổi ở Trung Quốc đã bị lừa bởi chính người yêu của mình, mà cô gái đó mới có 17 tuổi. Không chỉ đơn giản là lừa tiền, cô gái này lừa bán luôn bạn trai của mình sang Myanmar để làm việc ở một cơ sở lừa đảo, rồi bản thân cô lấy tiền ăn chơi.

Huang, một nam thanh niên 19 tuổi ở Trung Quốc, đã bị bán cho một trung tâm lừa đảo lớn ở Myanmar, phải thực hiện các hành vi lừa đảo suốt nhiều tiếng mỗi ngày và bị đối xử tàn tệ đến mức đã bị điếc một phần, theo truyền thông Trung Quốc, thông tin được đăng trên trang The Standard.

Người lừa bán Huang không phải ai xa lạ mà chính là cô người yêu 17 tuổi của Huang.

Theo lời chị của Huang, ở thành phố Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông), kể với trang Xiaoxiang Morning Herald (Tin buổi sáng Tiêu Tương), Huang và cô gái 17 tuổi họ Zhou gặp nhau vào năm ngoái ở một điểm chơi bóng bàn. Lúc ấy, Zhou dùng nhiều đồ đắt tiền (có thể là đồ giả), tự giới thiệu mình là người thừa kế trong gia đình danh giá.

Cô gái 17 tuổi họ Zhou. Ảnh: MSNews.



Và tất nhiên đó là một cái bẫy.

Huang trúng “tiếng sét ái tình” với Zhou khi thấy cô vừa xinh đẹp, vừa giàu có, lại đối xử tốt với mình. Yêu nhau được một thời gian, Zhou bảo Huang rằng gia đình cô có công việc kinh doanh ở Myanmar, rồi thuyết phục anh cùng sang đó làm việc với cô.

Đến tháng 2 năm nay, Huang giấu gia đình, đi cùng Zhou sang Bangkok (Thái Lan). Nhưng khi họ đến biên giới Thái Lan - Myanmar thì Zhou bỏ Huang ở lại rồi đi đâu không biết, lại còn cầm luôn cả hộ chiếu và điện thoại của Huang.

Huang đã yêu Zhou hết lòng hết dạ, theo lời của gia đình Huang. Ảnh: The Standard.



Ngay lập tức, một số người đàn ông xuất hiện, ép Huang tới một trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Tại đây, Huang bị đưa vào một căn phòng tối và buộc phải thực hiện công việc lừa đảo qua mạng suốt 16 - 20 tiếng/ngày, theo trang 8world. Nếu không đạt “chỉ tiêu lừa đảo”, Huang bị đánh đập. Kết quả là thính giác của Huang bị ảnh hưởng vĩnh viễn.

Sau hàng tháng trời ở trung tâm lừa đảo, cuối cùng Huang đã được giải cứu nhờ sự can thiệp của Phòng thương mại Chaoshan Myanmar. Việc Huang được trả tự do cũng đi kèm với khoản tiền chuộc là 350.000 tệ (gần 1,3 tỷ đồng) mà gia đình anh phải trả. Khi được cứu, Huang đã giảm 10 kg so với lúc chưa bị lừa.

Về Zhou, các nhà chức trách cho biết cô ta đã nhận được 100.000 tệ (366 triệu đồng) sau khi lừa bán Huang. Zhou dùng số tiền đó để đi chơi ở Thái Lan suốt 10 ngày. Cô hiện đã bị bắt và đối diện với cáo buộc lừa đảo.

Huang và Zhou lúc yêu nhau (ảnh trái) và Huang khi được đưa từ Myanmar về (ảnh phải). Ảnh: The Standard.



Gia đình của Huang rất đau lòng và giận dữ. Chị của Huang nói với phóng viên: “Nó (Zhou) mới có 17 tuổi, ai mà tưởng tượng được là nó có thể làm việc độc ác như thế?”. Người chị cho biết, Huang bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, bây giờ thường xuyên gặp ác mộng và tưởng rằng mình bị bắt đưa đi.

Gia đình Huang đề nghị mức án tối đa đối với Zhou và họ miêu tả Zhou là kẻ “có trái tim hiểm độc như một con rắn”.

Cảnh sát ở Trung Quốc từng cảnh báo về những đối tượng lừa đảo qua mạng: “Nếu một người có đủ 3 yếu tố: Vừa đẹp, vừa giàu, vừa tình cảm, mà lại yêu bạn và dành nhiều thời gian cho bạn, thì đó chỉ có là lừa đảo thôi”. Thật sự rất chí lý.