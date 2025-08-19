Ngày mai miền Bắc tăng nhiệt độ, bao giờ Hà Nội hết mưa và có nắng lên?

HHTO - Phần lớn các tỉnh thành miền Bắc sẽ tăng nhiệt độ từ ngày mai khi áp thấp nhiệt đới suy yếu. Dự báo khi nào Hà Nội sẽ hết mưa và trời lại có nắng?

Áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng của nước ta thì tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc, dự báo sẽ suy yếu dần.

Cùng với đó, mưa ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng do ảnh hưởng của ATNĐ cũng thu hẹp dần về phạm vi và giảm dần về mức độ/ lượng mưa. Dự báo từ chiều đến tối nay, Hà Nội dần hết mưa, bắt đầu khô ráo hơn.

Đồng thời, nhiệt độ ở miền Bắc cũng tăng. Nhiệt độ Hà Nội vào trưa và chiều nay, 19/8, ở mức khoảng 30 - 31oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời mát, nhưng đến cùng thời điểm ngày mai có thể đã lên đến 36 - 38oC, trời có thể hửng nắng.

Các tỉnh thành lân cận có xu hướng tăng nhiệt độ tương tự Hà Nội. Mưa không hết hẳn mà xảy ra rải rác.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa mai, 20/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có lẽ bớt mưa được đúng một ngày rồi lại có thể mưa to vào đêm 20/8, rạng sáng 21/8. Những ngày sau đó, mưa vẫn tiếp tục, vẫn tập trung vào đêm và sáng sớm, ban ngày có thể có lúc hửng nắng nhưng ở tùy từng khu vực, tức là trong cùng thành phố có thể nơi nắng, nơi nhiều mây, nơi mưa.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào đêm 20, sáng sớm 21/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sang tuần sau, thời tiết miền Bắc và cả miền Trung có thể diễn biến khá phức tạp, tùy thuộc vào việc vùng áp thấp đang đi về phía Philippines sẽ vào Biển Đông ngày nào, di chuyển ra sao và có thể mạnh lên đến đâu. Các dự báo hiện tại cho thấy ở Hà Nội vẫn có mưa nhiều ngày tới chứ chưa hết hẳn.