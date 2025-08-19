Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Ngày mai miền Bắc tăng nhiệt độ, bao giờ Hà Nội hết mưa và có nắng lên?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Phần lớn các tỉnh thành miền Bắc sẽ tăng nhiệt độ từ ngày mai khi áp thấp nhiệt đới suy yếu. Dự báo khi nào Hà Nội sẽ hết mưa và trời lại có nắng?

Áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng của nước ta thì tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc, dự báo sẽ suy yếu dần.

Cùng với đó, mưa ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng do ảnh hưởng của ATNĐ cũng thu hẹp dần về phạm vi và giảm dần về mức độ/ lượng mưa. Dự báo từ chiều đến tối nay, Hà Nội dần hết mưa, bắt đầu khô ráo hơn.

Đồng thời, nhiệt độ ở miền Bắc cũng tăng. Nhiệt độ Hà Nội vào trưa và chiều nay, 19/8, ở mức khoảng 30 - 31oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời mát, nhưng đến cùng thời điểm ngày mai có thể đã lên đến 36 - 38oC, trời có thể hửng nắng.

Các tỉnh thành lân cận có xu hướng tăng nhiệt độ tương tự Hà Nội. Mưa không hết hẳn mà xảy ra rải rác.

temp-aug20-noon.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa mai, 20/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có lẽ bớt mưa được đúng một ngày rồi lại có thể mưa to vào đêm 20/8, rạng sáng 21/8. Những ngày sau đó, mưa vẫn tiếp tục, vẫn tập trung vào đêm và sáng sớm, ban ngày có thể có lúc hửng nắng nhưng ở tùy từng khu vực, tức là trong cùng thành phố có thể nơi nắng, nơi nhiều mây, nơi mưa.

rain-aug20-2300.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào đêm 20, sáng sớm 21/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sang tuần sau, thời tiết miền Bắc và cả miền Trung có thể diễn biến khá phức tạp, tùy thuộc vào việc vùng áp thấp đang đi về phía Philippines sẽ vào Biển Đông ngày nào, di chuyển ra sao và có thể mạnh lên đến đâu. Các dự báo hiện tại cho thấy ở Hà Nội vẫn có mưa nhiều ngày tới chứ chưa hết hẳn.

fb1463.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #bao giờ hết mưa #bao giờ hà nội có nắng #thời tiết ngày mai #miền bắc tăng nhiệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục