Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới: Hà Nội có thể nằm trong vùng ảnh hưởng

HHTO - Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã vào Vịnh Bắc Bộ. Các dự báo mới nhất cho thấy ATNĐ có thể đi vào đất liền nước ta; Hà Nội cũng có thể nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của ATNĐ này và có mưa to.

Sáng nay, 18/8, ATNĐ mang ký hiệu 91W, được đề cập trong các bản tin trước, đã vào Vịnh Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), ở Vịnh Bắc Bộ đang có điều kiện thuận lợi cho ATNĐ phát triển với độ đứt gió thấp và nhiệt độ bề mặt nước biển cao (30 - 31oC). Tuy nhiên, cả Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta và các mô hình của thế giới đều cho rằng ATNĐ này nếu có mạnh lên cũng không nhiều, không tới mức thành bão.

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta. Ảnh: NCHMF.

Theo các dự báo hiện tại, ATNĐ 91W có thể đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng của nước ta vào khoảng sáng sớm mai, 19/8. Mô hình ICON của Đức dự báo ATNĐ có thể đi qua Thủ đô Hà Nội trong buổi chiều đến tối mai. Các mô hình khác nhận định không như vậy, nhưng cho rằng Hà Nội cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của ATNĐ và sẽ có mưa to.

Dự báo đường đi của ATNĐ 91W, theo ICON. Ảnh: Ventusky, ICON.

Thật vậy, ATNĐ 91W dự báo sẽ gây mưa nhiều ở phía Đông Bắc Bộ, có nơi mưa to đến rất to. Tại Hà Nội, dự báo có thể mưa từ chiều đến tối 18/8 và sáng 19/8, mưa gián đoạn chứ không liên tục nhưng là mưa bất chợt, có lúc mưa to, vì vậy người dân ra ngoài luôn nên mang theo đồ che mưa, nếu thấy có dông gió thì nên tìm chỗ trú ngay.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc sáng 19/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa to đến rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Do ảnh hưởng của ATNĐ/ mưa, nhiệt độ Hà Nội ngày 19/8 giảm đáng kể, nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt 30oC, trời mát. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội hoặc còn thấp hơn. Những ngày sau đó, mưa có thể giảm nhưng chưa hết.