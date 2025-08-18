Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới: Hà Nội có thể nằm trong vùng ảnh hưởng

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã vào Vịnh Bắc Bộ. Các dự báo mới nhất cho thấy ATNĐ có thể đi vào đất liền nước ta; Hà Nội cũng có thể nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của ATNĐ này và có mưa to.

Sáng nay, 18/8, ATNĐ mang ký hiệu 91W, được đề cập trong các bản tin trước, đã vào Vịnh Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), ở Vịnh Bắc Bộ đang có điều kiện thuận lợi cho ATNĐ phát triển với độ đứt gió thấp và nhiệt độ bề mặt nước biển cao (30 - 31oC). Tuy nhiên, cả Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta và các mô hình của thế giới đều cho rằng ATNĐ này nếu có mạnh lên cũng không nhiều, không tới mức thành bão.

nchmf-aug18-0800.jpg
Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta. Ảnh: NCHMF.

Theo các dự báo hiện tại, ATNĐ 91W có thể đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng của nước ta vào khoảng sáng sớm mai, 19/8. Mô hình ICON của Đức dự báo ATNĐ có thể đi qua Thủ đô Hà Nội trong buổi chiều đến tối mai. Các mô hình khác nhận định không như vậy, nhưng cho rằng Hà Nội cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của ATNĐ và sẽ có mưa to.

track-icon.jpg
Dự báo đường đi của ATNĐ 91W, theo ICON. Ảnh: Ventusky, ICON.

Thật vậy, ATNĐ 91W dự báo sẽ gây mưa nhiều ở phía Đông Bắc Bộ, có nơi mưa to đến rất to. Tại Hà Nội, dự báo có thể mưa từ chiều đến tối 18/8 và sáng 19/8, mưa gián đoạn chứ không liên tục nhưng là mưa bất chợt, có lúc mưa to, vì vậy người dân ra ngoài luôn nên mang theo đồ che mưa, nếu thấy có dông gió thì nên tìm chỗ trú ngay.

rain-aug19-0800.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc sáng 19/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa to đến rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Do ảnh hưởng của ATNĐ/ mưa, nhiệt độ Hà Nội ngày 19/8 giảm đáng kể, nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt 30oC, trời mát. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội hoặc còn thấp hơn. Những ngày sau đó, mưa có thể giảm nhưng chưa hết.

ft1465.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #đường đi áp thấp nhiệt đới #dự báo thời tiết hà nội ngày mai #mưa lớn ở hà nội #ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới #hà nội ngày mai có mưa không

Xem thêm

Cùng chuyên mục