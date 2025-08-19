Biển Đông có thể đón bão mạnh trong tuần tới, dự báo đường đi của bão thế nào?

HHTO - Ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang liên tục có các vùng áp thấp. Trong số đó, một vùng áp thấp đang tiến về phía Philippines được dự báo sẽ mạnh lên và đi vào Biển Đông. Dự báo đường đi của nó thế nào?

Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) đang theo dõi một vùng áp thấp mới, ký hiệu là 90W, có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trong vòng 24 giờ tới.

Theo Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, vùng áp thấp 90W đang có điều kiện tương đối thuận lợi với nhiệt độ bề mặt biển cao (30 - 31oC) và độ đứt gió thấp đến trung bình.

Các mô hình dự báo có độ thống nhất cao là 90W sẽ di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc trong vòng 24 - 36 giờ tới, sức gió có thể tăng lên đến mức 45 - 55 km/h (cấp 6 - 7), trở thành ATNĐ.

Vị trí của vùng áp thấp 90W vào sáng nay, 19/8. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Hiện tại, cả mô hình ICON của Đức (được coi là mô hình chính xác trong hạn gần), GFS của Mỹ (được coi là chính xác trong dự báo xa và dự báo bão) và ECMWF (Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu) đều nhận định 90W sẽ đi vào Biển Đông trong cuối tuần này đến đầu tuần sau.

Tuy nhiên, các mô hình dự báo tương đối khác nhau về cường độ của 90W khi vào Biển Đông. ICON và ECMWF cho rằng nó sẽ là một ATNĐ. GFS có dự báo đáng chú ý nhất, đó là 90W không những thành bão, mà còn là bão mạnh cấp 14 khi vào Biển Đông và đi về phía nước ta, có thể vào ngày 25 - 26/8.

Dự báo của GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) cho thấy bão sẽ đến rất gần nước ta vào khoảng ngày 26/8. Ảnh: Ventusky, GFS.

Đối với bão/ ATNĐ thì dự báo trong khoảng một tuần là khá xa, còn nhiều điều không chắc chắn và có thể có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, tư duy phòng chống thiên tai là luôn cần có, nên người dân lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương để có cách ứng phó phù hợp trong trường hợp bão vào Biển Đông như mô hình GFS dự báo.

