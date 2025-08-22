Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Malaysia: Cảnh sát vào cuộc vụ bé gái 12 tuổi lập trang web bán ảnh "riêng tư"

Thục Hân

HHTO - Cảnh sát ở Malaysia đã phát hiện một vụ việc rất đáng lo ngại: Một bé gái mới có 12 tuổi đã tự lập một trang web, rủ 4 người bạn cùng bán các hình ảnh "riêng tư" của chính mình. Theo cảnh sát, vụ việc này đặt ra những thách thức cả về pháp lý và đạo đức.

Một bé gái mới 12 tuổi ở Malaysia đã bị cảnh sát phát hiện là tự lập một trang web rồi cùng 4 người bạn bán những hình ảnh “nhạy cảm” của chính mình. Nhóm 5 nữ sinh này còn quản lý một nhóm trên mạng xã hội gồm 762 thành viên, liên quan đến việc kinh doanh những hình ảnh như vậy, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia - ông Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, thông tin được đăng trên trang CNA.

Ông Ismail nói: “Các em đó tự chụp ảnh cơ thể mình rồi bán ảnh. Bé gái 12 tuổi còn quyết định sẽ bỏ học vì thấy bán ảnh còn kiếm được nhiều tiền hơn thu nhập của cả bố và mẹ cộng lại”. Ông Ismail rất buồn và lo lắng về sự việc này, vì “mặc dù các hành động thực thi pháp luật có thể được thực hiện, nhưng những trường hợp liên quan đến trẻ em như thế này đặt ra nhiều thách thức về pháp lý và cả đạo đức."

“Câu hỏi ở đây còn là: Điều gì sẽ xảy ra với tương lai của các em ấy?” - Ông Ismail nói.

girl.jpg
Bé gái mới có 12 tuổi đã tự lập một trang web, "điều hành" một nhóm trên mạng xã hội để kinh doanh ảnh "nhạy cảm". Ảnh minh họa: Getty.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cũng khẳng định, nhiều cơ quan chức năng sẽ hợp tác để xử lý toàn diện vấn đề này, vì xử lý những vụ việc liên quan đến trẻ em là rất phức tạp; ngoài ra, các gia đình và cộng đồng cũng cần có các biện pháp giáo dục trẻ em phù hợp, hướng các em tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, theo trang The Star.

Công nghệ, nếu bị sử dụng sai mục đích, có thể gây ra những hậu quả rất nguy hiểm” - ông Ismail nói.

Các cơ quan chức năng ở Malaysia hiện đang điều tra xem có kẻ chủ mưu đứng sau nhóm các bé gái nói trên không.

ft1465.jpg
Thục Hân
#vụ việc gây sốc #giáo dục trẻ em #kinh doanh online #ảnh hưởng của mạng xã hội #dùng mạng xã hội sai cách

Xem thêm

Cùng chuyên mục