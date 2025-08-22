Malaysia: Cảnh sát vào cuộc vụ bé gái 12 tuổi lập trang web bán ảnh "riêng tư"

HHTO - Cảnh sát ở Malaysia đã phát hiện một vụ việc rất đáng lo ngại: Một bé gái mới có 12 tuổi đã tự lập một trang web, rủ 4 người bạn cùng bán các hình ảnh "riêng tư" của chính mình. Theo cảnh sát, vụ việc này đặt ra những thách thức cả về pháp lý và đạo đức.

Một bé gái mới 12 tuổi ở Malaysia đã bị cảnh sát phát hiện là tự lập một trang web rồi cùng 4 người bạn bán những hình ảnh “nhạy cảm” của chính mình. Nhóm 5 nữ sinh này còn quản lý một nhóm trên mạng xã hội gồm 762 thành viên, liên quan đến việc kinh doanh những hình ảnh như vậy, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia - ông Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, thông tin được đăng trên trang CNA.

Ông Ismail nói: “Các em đó tự chụp ảnh cơ thể mình rồi bán ảnh. Bé gái 12 tuổi còn quyết định sẽ bỏ học vì thấy bán ảnh còn kiếm được nhiều tiền hơn thu nhập của cả bố và mẹ cộng lại”. Ông Ismail rất buồn và lo lắng về sự việc này, vì “mặc dù các hành động thực thi pháp luật có thể được thực hiện, nhưng những trường hợp liên quan đến trẻ em như thế này đặt ra nhiều thách thức về pháp lý và cả đạo đức."

“Câu hỏi ở đây còn là: Điều gì sẽ xảy ra với tương lai của các em ấy?” - Ông Ismail nói.

Bé gái mới có 12 tuổi đã tự lập một trang web, "điều hành" một nhóm trên mạng xã hội để kinh doanh ảnh "nhạy cảm". Ảnh minh họa: Getty.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cũng khẳng định, nhiều cơ quan chức năng sẽ hợp tác để xử lý toàn diện vấn đề này, vì xử lý những vụ việc liên quan đến trẻ em là rất phức tạp; ngoài ra, các gia đình và cộng đồng cũng cần có các biện pháp giáo dục trẻ em phù hợp, hướng các em tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, theo trang The Star.

“Công nghệ, nếu bị sử dụng sai mục đích, có thể gây ra những hậu quả rất nguy hiểm” - ông Ismail nói.

Các cơ quan chức năng ở Malaysia hiện đang điều tra xem có kẻ chủ mưu đứng sau nhóm các bé gái nói trên không.