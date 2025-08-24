Bão số 5 Kajiki có nhiệt độ đỉnh mây -86 độ C, cho thấy gì về sức mạnh của bão?

HHTO - Nhiệt độ đỉnh mây của bão số 5 (Kajiki) đã xuống mức -86 độ C vào hôm nay, trong khi cơn bão này đang đi hướng về phía miền Trung nước ta. Nhiệt độ nói trên có thể là dấu hiệu của điều gì?

Cơn bão số 5 Kajiki đang di chuyển về phía miền Trung nước ta, càng ngày càng mạnh lên.

Sáng nay, 24/8, tâm bão ở cách Nghệ An khoảng 620 km, cách Hà Tĩnh khoảng 600 km về phía Đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta. Sức gió của bão số 5 là khoảng 120 km/h (cấp 12), giật cấp 15 (167 - 183 km/h). Dự báo bão sẽ còn mạnh lên cấp 13 - 14 (134 - 166 km/h) ngay trước khi đổ bộ trong ngày mai, vào khoảng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão số 5 Kajiki. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Theo trang Backpirch Weather - chuyên cập nhật thông tin bão, sáng nay, nhiệt độ đỉnh mây của bão số 5 đã xuống mức -86oC và dường như còn đang tiếp tục giảm.

Trang NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ), nhiệt độ đỉnh mây càng thấp thường cho thấy rằng cơn bão đó càng dữ dội, đi kèm với lượng mưa rất lớn. Cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ghi nhận nhiệt độ đỉnh mây của siêu bão Maemi (2003) là -70oC. Với bão Yagi năm 2024, một số nguồn tin viết rằng nhiệt độ đỉnh mây của nó lúc thấp nhất là khoảng -80oC hoặc thấp hơn, tức là gần giống bão số 5 Kajiki hiện tại.

Bão số 5 rất mạnh và nguy hiểm, trong hình là sức gió dự báo của nó khi đổ bộ nước ta vào khoảng trưa mai, 25/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Mặc dù việc xác định nhiệt độ đỉnh mây là không đơn giản do bản chất phức tạp, liên tục thay đổi của bão, nhưng có thể thấy bão số 5 Kajiki đang mạnh lên và sẽ là bão rất mạnh, cực kỳ nguy hiểm khi áp sát đất liền nước ta. Vì vậy, người dân ở các khu vực trong dự báo và cả các khu vực lân cận cần liên tục theo dõi thông báo, nhanh chóng thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương.

Mong mọi người bình an vượt qua thiên tai.