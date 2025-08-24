Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Bão số 5 Kajiki có nhiệt độ đỉnh mây -86 độ C, cho thấy gì về sức mạnh của bão?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhiệt độ đỉnh mây của bão số 5 (Kajiki) đã xuống mức -86 độ C vào hôm nay, trong khi cơn bão này đang đi hướng về phía miền Trung nước ta. Nhiệt độ nói trên có thể là dấu hiệu của điều gì?

Cơn bão số 5 Kajiki đang di chuyển về phía miền Trung nước ta, càng ngày càng mạnh lên.

Sáng nay, 24/8, tâm bão ở cách Nghệ An khoảng 620 km, cách Hà Tĩnh khoảng 600 km về phía Đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta. Sức gió của bão số 5 là khoảng 120 km/h (cấp 12), giật cấp 15 (167 - 183 km/h). Dự báo bão sẽ còn mạnh lên cấp 13 - 14 (134 - 166 km/h) ngay trước khi đổ bộ trong ngày mai, vào khoảng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị.

track.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão số 5 Kajiki. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Theo trang Backpirch Weather - chuyên cập nhật thông tin bão, sáng nay, nhiệt độ đỉnh mây của bão số 5 đã xuống mức -86oC và dường như còn đang tiếp tục giảm.

Trang NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ), nhiệt độ đỉnh mây càng thấp thường cho thấy rằng cơn bão đó càng dữ dội, đi kèm với lượng mưa rất lớn. Cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ghi nhận nhiệt độ đỉnh mây của siêu bão Maemi (2003) là -70oC. Với bão Yagi năm 2024, một số nguồn tin viết rằng nhiệt độ đỉnh mây của nó lúc thấp nhất là khoảng -80oC hoặc thấp hơn, tức là gần giống bão số 5 Kajiki hiện tại.

wind-aug25-pm.jpg
Bão số 5 rất mạnh và nguy hiểm, trong hình là sức gió dự báo của nó khi đổ bộ nước ta vào khoảng trưa mai, 25/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Mặc dù việc xác định nhiệt độ đỉnh mây là không đơn giản do bản chất phức tạp, liên tục thay đổi của bão, nhưng có thể thấy bão số 5 Kajiki đang mạnh lên và sẽ là bão rất mạnh, cực kỳ nguy hiểm khi áp sát đất liền nước ta. Vì vậy, người dân ở các khu vực trong dự báo và cả các khu vực lân cận cần liên tục theo dõi thông báo, nhanh chóng thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương.

Mong mọi người bình an vượt qua thiên tai.

ft1464.jpg
Thục Hân
#bão số 5 kajiki #bão số 5 2025 mới nhất #dự báo bão số 5 #bão số 5 vào đâu #bão số 5 cấp mấy #bão số 5 có mạnh không

Xem thêm

Cùng chuyên mục