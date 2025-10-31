Lĩnh án 19 năm tù vì thua bạc, bắt cóc em họ tống tiền

TPO - Bị cáo Phan Mạnh Quý bị tòa tuyên mức án 19 năm tù với cáo buộc bắt cóc em họ để tống tiền, do thua bạc trên mạng.

Ngày 31/10, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Mạnh Quý (24 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình) 19 năm tù về các tội "Đánh bạc và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Tháng 7/2024, bị cáo Quý tạo lập tài khoản để tham gia đánh bạc trên mạng qua hình thức đặt cược “Tài - Xỉu”.

Bị cáo Phạm Mạnh Quý.

Ngày 12/9/2024, Quý tham gia đặt cược 40 lần với tổng số tiền gần 140 triệu đồng. Do thua bạc, khoảng 14h cùng ngày, Quý nảy sinh ý định khống chế, bắt cóc anh P. T. H (là em họ của bị Quý) để tống tiền.

Thực hiện hành vi, Quý gọi điện cho anh H, giả danh nhân viên giao hàng để hỏi địa chỉ nhà. Sau đó, bị cáo lấy dao, giấu vào trong người rồi đi đến nhà anh H.

Đến nơi, bị cáo Quý (đeo khẩu trang) bấm chuông cửa. Khi anh H. mở cửa, bị cáo đẩy anh H. vào trong nhà, dùng dao khống chế nạn nhân, đóng cửa lại.

Do Quý đeo khẩu trang nên anh H. không nhận ra bị cáo là anh họ của mình. Sau đó, bị cáo lấy băng dính của chủ nhà để trói chân, tay anh H. lại, đồng thời hỏi “bây giờ tao muốn lấy 600 triệu đồng thì mày gọi cho ai để chuyển được tiền”.

Do sợ bị giết, anh H. gọi điện cho anh trai, bảo chuyển số tiền trên vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, anh trai nạn nhân không chuyển tiền.

Lúc này, Quý lấy điện thoại, gọi cho bố của nạn nhân, yêu cầu chuyển 600 triệu đồng, nếu không sẽ “không để cho H. sống” rồi tắt máy.

Sau lời đe dọa trên, trong vòng 30 phút, người thân của anh H. đã chuyển 230 triệu đồng vào 2 tài khoản của anh H. Sau đó, bị cáo Quý dùng 150 triệu đồng trong 1 tài khoản của anh H. để nạp vào tài khoản game đánh bạc.

Tiếp đó, Quý yêu cầu nạn nhân đăng nhập tài khoản còn lại để chuyển nốt 50 triệu đồng. Tuy nhiên, do tài khoản của anh H chưa cài đặt sinh trắc học nên không thực hiện được giao dịch trên.

Lo sợ nếu khống chế anh H. lâu sẽ bị nạn nhân nhận ra họ hàng nên bị cáo Quý đe dọa bố nạn nhân không được báo công an.

Quý sau đó cởi trói cho anh H, dùng dao khống chế anh này đi ra ngoài khu vực thang máy để bỏ trốn.

Khi vừa đi ra ngoài, Phan Mạnh Quý bị công an khống chế.