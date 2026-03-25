Người phụ nữ rút tiền từ ATM bị theo dõi, móc trộm 90 triệu đồng

Phùng Quang

TPO - Sau khi theo dõi nạn nhân rút tiền tại ATM, Toán đã ra tay trộm 90 triệu đồng rồi bỏ trốn nhưng đã bị bắt chỉ sau 2 giờ đồng hồ.

Ngày 25/3, Công an phường Bảo An cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Trung Toán (sinh năm 1983, trú thôn Mỹ Nhơn, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Trung Toán cùng tang vật tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 24/3, Công an phường Bảo An tiếp nhận tin báo của bà V.T.H.T (trú phường Đông Hải) về việc bị mất trộm 90 triệu đồng. Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh hiện trường và tổ chức truy xét đối tượng.

Chỉ sau khoảng 2h, Công an phường Bảo An đã bắt giữ được nghi phạm Trần Trung Toán. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp. Khi phát hiện bà T. rút tiền tại một trụ ATM ở phường Phan Rang rồi cất vào cốp xe máy, Toán đã theo dõi nạn nhân.

Đối tượng sau đó bám theo bà T. đến khu vực ATM tại Tổ dân phố 1, phường Bảo An. Lợi dụng lúc nạn nhân đang giao dịch, Toán tiếp cận xe máy, luồn tay vào cốp và lấy trộm số tiền 90 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bảo An tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân, đặc biệt là tiền mặt sau khi rút tại ngân hàng hoặc ATM. Sự chủ quan, lơ là có thể tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội.

Phùng Quang
Xem thêm

Cùng chuyên mục