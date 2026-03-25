Vay 4,5 tỷ đồng để mua đất rồi mang tiêu xài, trả nợ

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa thi hành bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Xuân Mai (SN 1983, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, Mai lợi dụng sự tin tưởng của ông T.T.A (ngụ xã Khánh Bình, Cà Mau), ngày 6/6/2025, Mai ký hợp đồng vay 4,5 tỷ đồng của ông A, với lý do dùng mua đất. Mai hứa hẹn, sau khi hoàn tất thủ tục mua đất sẽ đem lô đất thế chấp vay ngân hàng lấy tiền trả ông A.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Mai không mua đất như cam kết với ông A., mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân và không có khả năng trả.