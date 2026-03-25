Vay 4,5 tỷ đồng để mua đất rồi mang tiêu xài, trả nợ

Tân Lộc
TPO - Huỳnh Thị Xuân Mai lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, vay tiền mua đất nhưng sau đó không thực hiện cam kết mà dùng tiền tiêu xài, trả nợ và mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng.

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa thi hành bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Xuân Mai (SN 1983, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Huỳnh Thị Xuân Mai tại công an. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, Mai lợi dụng sự tin tưởng của ông T.T.A (ngụ xã Khánh Bình, Cà Mau), ngày 6/6/2025, Mai ký hợp đồng vay 4,5 tỷ đồng của ông A, với lý do dùng mua đất. Mai hứa hẹn, sau khi hoàn tất thủ tục mua đất sẽ đem lô đất thế chấp vay ngân hàng lấy tiền trả ông A.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Mai không mua đất như cam kết với ông A., mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân và không có khả năng trả.

