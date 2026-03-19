Lừa làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền của người dân

TPO - Lê Quang Huy (SN 1985, ở phường Hồng An, TP Hải Phòng) đã thỏa thuận, nhận tiền của một số người dân để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rồi chiếm đoạt.

Theo điều tra ban đầu, giai đoạn 2022-2023, Lê Quang Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân thông qua hình thức thỏa thuận, nhận tiền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Cuối năm 2025, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại địa bàn phường Hồng An.

Đến giữa tháng 3/2026, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố bị can Lê Quang Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.