Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Người đàn ông bị 3 người kéo từ trong nhà ra ngoài đánh

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ở phường Việt Hưng (Hà Nội) bị 3 người kéo từ trong nhà ra ngoài đường đánh gây bức xúc dư luận.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị 3 người (1 nữ, 2 nam) kéo từ trong nhà ra ngoài đánh gây bức xúc dư luận.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại phường Việt Hưng (Hà Nội). Nạn nhân là anh T., trú địa bàn phường Việt Hưng.

Camera ghi lại, vào khoảng gần 22h ngày 16/3, 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ xuất hiện trước cửa nhà anh T. Những người này chửi bới và yêu cầu anh T ra ngoài.

Một lúc sau, những người này đánh anh T và kéo nạn nhân ra ngoài tiếp tục hành hung. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương tích trên vùng mặt. Sự việc được camera ngoài cửa nhà ghi lại.

Sau khi xảy ra sự việc, anh T trình báo cơ quan công an. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc.

#Xung đột dân cư #Vụ hành hung tại phường Việt Hưng #Mâu thuẫn về chó rông #Hành vi gây thương tích #Chấp hành pháp luật trong cộng đồng

