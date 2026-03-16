Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cảnh sát truy tìm xe tải làm rơi bùn đất ra đường khiến nhiều người đi xe máy trượt ngã

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 16/3, một số xe tải di chuyển trên đường Cầu Đơ - Quang Trung (Hà Nội) để rơi vãi bùn đất ra đường khiến một số người trượt ngã. Lực lượng CSGT nhanh chóng xác minh, xử lý theo quy định.

Một số người dân ngã ra đường khi đi vào khu vực có bùn đất.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, một số người đi xe máy tham gia giao thông trên tuyến đường Cầu Đơ - Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) bị trượt ngã do bùn đất của các xe tải làm rơi vãi xuống đường.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh. Qua kiểm tra ban đầu, tại khu vực gần các tuyến đường nêu trên có bãi tập kết đất thải phục vụ công trình xây dựng của thành phố.

Khi vận chuyển đất vào bãi tập kết, một số xe làm rơi vãi bùn ra mặt đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khu vực rơi vãi bùn đất được rửa sạch.

Đội CSGT đường bộ số 7 đã yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Môi trường đô thị Hà Đông thu dọn lượng đất rơi vãi, đồng thời phun rửa mặt đường nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác CSGT phát hiện 3 phương tiện vận chuyển đất có bạt che đậy nhưng vẫn làm rơi vãi đất ra đường và lập biên bản xử lý tài xế với hành vi “điều khiển xe chở đất, đá có bạt che đậy nhưng để rơi vãi ra đường”, mức phạt tiền 3 triệu đồng/trường hợp, đồng thời tạm giữ giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định.

Xe tải để bùn đất rơi vãi bị xử phạt.

Lực lượng CSGT cũng phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm việc với Ban quản lý Công viên cây xanh 365 - đơn vị liên quan nhằm chấn chỉnh công tác vận chuyển đất thải, yêu cầu các phương tiện thực hiện nghiêm quy định che chắn, vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi công trường.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục xác minh hình ảnh liên quan để xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

