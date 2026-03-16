Cảnh sát truy tìm xe tải làm rơi bùn đất ra đường khiến nhiều người đi xe máy trượt ngã

TPO - Ngày 16/3, một số xe tải di chuyển trên đường Cầu Đơ - Quang Trung (Hà Nội) để rơi vãi bùn đất ra đường khiến một số người trượt ngã. Lực lượng CSGT nhanh chóng xác minh, xử lý theo quy định.

Một số người dân ngã ra đường khi đi vào khu vực có bùn đất.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, một số người đi xe máy tham gia giao thông trên tuyến đường Cầu Đơ - Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) bị trượt ngã do bùn đất của các xe tải làm rơi vãi xuống đường.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh. Qua kiểm tra ban đầu, tại khu vực gần các tuyến đường nêu trên có bãi tập kết đất thải phục vụ công trình xây dựng của thành phố.

Khi vận chuyển đất vào bãi tập kết, một số xe làm rơi vãi bùn ra mặt đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khu vực rơi vãi bùn đất được rửa sạch.

Đội CSGT đường bộ số 7 đã yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Môi trường đô thị Hà Đông thu dọn lượng đất rơi vãi, đồng thời phun rửa mặt đường nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác CSGT phát hiện 3 phương tiện vận chuyển đất có bạt che đậy nhưng vẫn làm rơi vãi đất ra đường và lập biên bản xử lý tài xế với hành vi “điều khiển xe chở đất, đá có bạt che đậy nhưng để rơi vãi ra đường”, mức phạt tiền 3 triệu đồng/trường hợp, đồng thời tạm giữ giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định.

Xe tải để bùn đất rơi vãi bị xử phạt.

Lực lượng CSGT cũng phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm việc với Ban quản lý Công viên cây xanh 365 - đơn vị liên quan nhằm chấn chỉnh công tác vận chuyển đất thải, yêu cầu các phương tiện thực hiện nghiêm quy định che chắn, vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi công trường.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục xác minh hình ảnh liên quan để xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.