Xã hội

Ô tô biển xanh phủ bùn đất, dừng đỗ sai quy định, tài xế bị phạt 900 nghìn đồng

TPO - Từ thông tin người dân phản ánh một xe ô tô có biển màu xanh bị phủ kín bùn đất đang dừng đỗ ven đường ở Cao Bằng, lực lượng CSGT đã xác minh, xử phạt tài xế 900 nghìn đồng lỗi dừng đỗ sai quy định.

bien-so-2839.jpg
Hình ảnh người dân phản ánh.

Trước đó, sau khi người dân phản ánh qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT về việc xe ô tô biển màu xanh bị bùn phủ kín, dừng đỗ ven đường, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc theo đúng quy định.

Qua xác minh, CSGT đã xác định chủ xe là một cơ quan thuộc tỉnh Cao Bằng và mời lái xe H.Q.A (SN 2003, trú tại phường Nùng Trí Cao, thành phố Cao Bằng) đến trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, lái xe A. thừa nhận điều khiển xe ô tô 11A-008.XX (nền xanh, chữ trắng) có hành vi vi phạm đỗ xe sai quy định theo nội dung phản ánh của người dân. Tài xế tự giác chấp hành, đồng ý chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi "Đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe" với mức phạt 900 nghìn đồng.

Đối với biển số xe bị bùn đất che lấp chữ số trên biển số, tài xế cho biết vừa chở cán bộ cơ quan đi công tác tại quãng đường dài, đường xấu, lầy lội.

Căn cứ lời khai của lái xe và xác minh thực tế và tại các điểm đi, đến, lực lượng CSGT đã nhắc nhở lái xe cần phải thường xuyên làm sạch biển số, bảo đảm rõ ràng, đúng quy định khi tham gia giao thông (phương châm "xe có thể bẩn, nhưng biển thì phải sạch") không tiến hành xử phạt do gặp tình huống bất khả kháng.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ xe và quy định về biển số góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

