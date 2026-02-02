Thợ bị tàu cá đè tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong lúc kéo tàu cá lên bờ để sửa lỗ thủng phía sau lái, thợ sửa bất ngờ bị tàu đè lên người tử vong.

Tin từ UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông 49 tuổi tử vong trong lúc sửa chữa tàu cá. Vụ tai nạn xảy ra sáng 2/2, ông L.B.A (SN 1977, ngụ xã Đất Mũi, Cà Mau) kéo tàu cá lên bờ để vá 2 lỗ thủng phía sau lái, bất ngờ tàu nghiêng rồi đè lên người ông A.

620471274-1403861474818322-7014428385242143976-n.jpg
Ông A. bị tàu cá lật đè lên người tử vong. Ảnh hiện trường tai nạn.

Thấy vậy, mọi người cùng nhau nâng tàu cá lên để đưa ông A. ra ngoài, nhưng phát hiện nạn nhân đã tử vong do vỡ phần xương sọ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đất Mũi đã tiếp cận hiện trường để xác minh tìm nguyên nhân vụ việc.

Tân Lộc
