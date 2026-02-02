Công an thông tin vụ người phụ nữ đột tử khi đang hát ở tiệc tất niên

TPO - Ngày 2/2, Công an TPHCM thông tin ban đầu về trường hợp tử vong tại sảnh một nhà hàng trên địa bàn phường Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 31/1, bà Đ.T.T.V. (55 tuổi, ngụ TPHCM) dự tiệc tất niên của công ty tổ chức tại một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An.

Khi đang hát trên sân khấu, bà V. bất ngờ ngã xuống và tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an địa phương lập tức đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera để điều tra làm rõ.

Đến nay, cơ quan chức năng đã có kết quả nguyên nhân tử vong của người phụ nữ. Theo đó, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bà V. tử vong do bệnh lý phù phổi.

Nạn nhân có tiền sử bệnh tim, phổi và đang sử dụng thuốc điều trị.