Nguy cơ liệt mặt vì bệnh lý ít gặp

TPO - U tuyến nước bọt mang tai là bệnh lý ít gặp, diễn tiến âm thầm. Nhiều người ngần ngại phẫu thuật vì lo liệt dây thần kinh mặt, nhưng nếu trì hoãn, khối u có thể phát triển gây biến dạng gương mặt hoặc tổn thương vĩnh viễn.

Ngày 12/8, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây đã ghi nhận một số trường hợp bị u tuyến nước bọt mang tai. Tiêu biểu là ông N.V.T. (53 tuổi, ngụ Đắk Lắk) phát hiện khối u nhỏ bên dưới tai trái từ bảy năm trước. Ban đầu, khối u không gây đau, nhưng theo thời gian to dần, gây nặng vùng cổ mặt và ảnh hưởng thẩm mỹ. Khoảng 5 năm trước, ông từng được chỉ định phẫu thuật nhưng từ chối vì sợ liệt mặt.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ u tuyến nước bọt cho người bệnh

Hai tháng gần đây, khối u phát triển nhanh, chèn ép gây đau cổ – vai bên trái, tê mỏi nửa người, mất ngủ, giảm khả năng lao động. Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, kết quả chụp CT cho thấy khối u kích thước khoảng 6x3 cm, xuất phát từ tuyến mang tai trái và nằm gần đường đi của dây thần kinh mặt. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật sớm để tránh nguy cơ chèn ép hoặc xâm lấn thần kinh.

Trường hợp khác là bà T.T.Y. (47 tuổi, ngụ tại TPHCM) cũng có khối u tuyến mang tai trái khoảng 4cm, nằm sát dây thần kinh mặt. Bà có triệu chứng đau nhức vùng cổ vai kéo dài, kèm ảnh hưởng rõ rệt đến ngoại hình và công việc. Sau khi điều trị nội khoa không hiệu quả, bà quyết định đến bệnh viện thực hiện phẫu thuật.

Theo BS.Huỳnh Thế Huy – khoa Liên Chuyên Khoa của bệnh viện cho biết, tuyến mang tai có cấu trúc giải phẫu đặc biệt, dây thần kinh mặt (dây số VII) đi xuyên qua tuyến, phân nhánh chi phối vận động toàn bộ cơ mặt. Khi phẫu thuật, bác sĩ phải bóc tách khối u trong khi bảo tồn dây thần kinh này. “Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân mất khả năng cử động cơ mặt như cười, nhắm mắt, thổi hơi. Vì vậy, từng đường cắt và thao tác đều cần tính toán chính xác đến từng milimet” – BS Huy nói.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của nữ bệnh nhân đã bình phục tốt

Cả hai ca mổ kéo dài nhiều giờ, khối u được bóc tách hoàn toàn và dây thần kinh mặt được bảo tồn nguyên vẹn. Sau mổ, bệnh nhân đã có thể ăn uống, nói chuyện và cười bình thường. Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận cả hai trường hợp đều là u lành tính.

Theo BS.Trần Thị Tuyết Sương – Phó khoa Liên Chuyên Khoa, u tuyến nước bọt mang tai chỉ chiếm dưới 4% tổng số khối u vùng đầu cổ. Bệnh thường gặp ở người trung niên, có thể liên quan đến hút thuốc lá hoặc uống rượu bia. Đa số u lành tính, nhưng nếu không điều trị, u có thể chèn ép dây thần kinh mặt gây yếu liệt hoặc chuyển ác tính.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính, mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn khối u và bảo tồn dây thần kinh mặt. Trước mổ, người bệnh cần được chẩn đoán hình ảnh nếu cần, sinh thiết để loại trừ ác tính.