Nhiều trẻ bị thú nuôi tấn công, phải cấp cứu

TPO - Chỉ trong vòng một tháng qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) đã tiếp nhận nhiều ca trẻ bị chó cắn với thương tích nghiêm trọng, trong đó có những trường hợp vết thương sâu vùng cổ, mặt, tiềm ẩn nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nguy cơ thương tật, tử vong từ bệnh dại

Ngày 12/8, BS.Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị chó nhà tấn công. Bệnh nhi là bé M.Q.N. (3 tuổi, ngụ Đồng Tháp) được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng có bốn vết thương do chó cắn ở vùng cổ và gáy, đường kính từ 1x1 cm đến 1x2 cm, rỉ máu.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước đó bé N. chơi trong nhà và vô tình khi lại gần chú chó gia đình nuôi đang nằm ngủ. Chú chó giật mình và tưởng bị tấn công, liền lao tới cắn vào cổ và gáy bé. Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện địa phương sơ cứu, rồi chuyển lên tuyến trên.

Những vết thương do chó cắn đặc biệt nguy hiểm ở vùng cổ của bệnh nhi

Tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, các bác sĩ nhanh chóng cầm máu, tiêm huyết thanh kháng dại phong bế quanh vết thương, tiêm vắc xin ngừa dại, huyết thanh kháng uốn ván, dùng kháng sinh, giảm đau và rửa vết thương. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bé dần ổn định, tiếp tục được theo dõi và hoàn tất liệu trình tiêm ngừa dại.

Vào trung tuần tháng 7, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cũng đã tiếp nhận bé H.T.K. (5 tuổi) bị chó cắn rách nát vùng mặt bên phải. Nguyên nhân là do lúc chơi đùa cùng bạn trong sân, không biết chú chó đang ngủ trong hốc tủ gần đó. Khi bé lại gần, con chó lao ra cắn vào mắt và má phải, gây ra khoảng 10 vết thương sâu, trong đó có vết rách mi mắt dưới.

Các bác sĩ đã cầm máu, khâu khoảng 20 mũi, tiêm huyết thanh kháng dại, kháng uốn ván, kháng sinh và giảm đau.

Theo BS.Nguyễn Minh Tiến, phần lớn chó nuôi không cắn người, nhưng khi bị kích động hoặc cảm thấy bị đe dọa, chó có thể tấn công bất ngờ. Trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tấn công nhất, do tầm vóc ngang với đầu của chó.

“Ngay cả những vết cắn nhỏ vẫn có nguy cơ gây bệnh dại, uốn ván hoặc nhiễm trùng. Bệnh dại hầu như tử vong 100% nếu phát bệnh. Phụ huynh tuyệt đối không chủ quan, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm ngừa ngay” - BS.Tiến nhấn mạnh.

Phòng ngừa ngay từ trong nhà

Bác sĩ cho biết, vết thương ở vùng đầu, mặt, cổ đặc biệt nguy hiểm vì gần các mạch máu lớn, có thể gây mất máu nhanh hoặc tổn thương thần kinh. Ngoài ra, các vết sẹo do chó cắn trên mặt trẻ có thể ảnh hưởng lâu dài đến thẩm mỹ và tâm lý.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giáo dục trẻ không chọc phá, không chơi đùa quá gần khi chó đang ăn, ngủ hoặc chăm con. Khi tiếp xúc, nên để chó ngửi trước rồi mới chạm. Trẻ không được tiếp cận chó lạ, không bỏ chạy hay la hét khi bị chó đến gần, mà nên đứng yên, tránh nhìn vào mắt chó cho đến khi nó bỏ đi.

Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chủ động bảo vệ con trẻ trước nguy cơ bị chó tấn công

Đối với gia đình nuôi chó, cần chọn giống phù hợp nếu trong nhà có trẻ nhỏ. Chó phải được tiêm phòng đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ và nên được huấn luyện cơ bản để giảm nguy cơ tấn công. Không để trẻ ở một mình với chó, dù là chó nhà nuôi lâu năm.

“Nuôi chó có thể mang lại niềm vui nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không quản lý và huấn luyện đúng cách. Phụ huynh phải cân nhắc kỹ trước khi nuôi chó trong nhà có trẻ em, đặc biệt là giống chó lớn hoặc có bản tính hung dữ”, BS.Tiến khuyến cáo.