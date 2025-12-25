Không khói thuốc lá – chuẩn mực mới trong môi trường khám chữa bệnh

TPO - Ngày 25/12, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I, nhằm ghi nhận và lan tỏa những nỗ lực xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, lành mạnh.

Cuộc thi hướng đến việc tôn vinh các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo trong kiểm soát khói thuốc tại bệnh viện; đồng thời khuyến khích toàn ngành y tế nhân rộng các giải pháp bảo vệ sức khỏe người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, đây không chỉ là hoạt động thi đua mà đã trở thành một phong trào truyền thông, hành động có sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành vi của cán bộ y tế, người dân.

Thông điệp “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” cũng được truyền tải rộng rãi ra ngoài phạm vi ngành y thông qua báo chí, truyền hình và các nền tảng số, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế và thúc đẩy lối sống lành mạnh trong xã hội. Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận gần 300 hồ sơ từ các cơ sở y tế trên cả nước, thuộc ba nhóm: bệnh viện công lập tuyến tỉnh, thành phố; bệnh viện công lập tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; cùng các bệnh viện thuộc các trường đại học.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao giải Nhất cho đại diện BV Chợ Rẫy



Trải qua vòng sơ khảo, chung khảo và khảo sát thực tế, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 20 đơn vị xuất sắc để vinh danh. Các đơn vị này không chỉ tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn triển khai nhiều sáng kiến trong giám sát, nhắc nhở và hỗ trợ cai thuốc cho người bệnh.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Tư. Giải Nhất thuộc về Bệnh viện Chợ Rẫy. Ba giải Nhì được trao cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Bốn giải Ba gồm Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang và Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Ban Tổ chức trao 12 giải Tư cho các cơ sở y tế tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lí Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết Việt Nam hiện có hơn 1.700 bệnh viện công lập, hơn 400 bệnh viện tư nhân và hàng chục nghìn phòng khám, mỗi năm tiếp nhận gần 20 triệu lượt khám chữa bệnh. Trong bối cảnh đó, việc giữ gìn môi trường bệnh viện trong lành, không khói thuốc có ý nghĩa quan trọng trong giảm phơi nhiễm khói thuốc thụ động, hạn chế tác động tiêu cực của thuốc lá đối với sức khỏe và kinh tế.

Ban Tổ chức kì vọng, thông qua cuộc thi, mỗi người dân khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế không khói thuốc sẽ trở thành đại sứ tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá cho gia đình và cộng đồng; trong đó đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, tiên phong trong công tác này.