Vinh danh 44 khách sạn tiêu biểu không thuốc lá - lan tỏa môi trường du lịch xanh, an toàn

TPO - Chiều 24/12, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một bảng xếp hạng quy mô toàn quốc dành riêng cho lĩnh vực khách sạn, nhằm tôn vinh các cơ sở lưu trú tiên phong xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn, thân thiện.

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam khi tham gia Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Mục tiêu của chương trình là tìm kiếm, lựa chọn và vinh danh các khách sạn tiêu biểu trong việc duy trì môi trường không khói thuốc, qua đó tạo động lực để toàn ngành du lịch - dịch vụ cùng hưởng ứng, hướng tới phát triển bền vững.

Đại diện các khách sạn không thuốc lá được vinh danh.

Bảng xếp hạng được phát động từ ngày 3/10/2025, dành cho các khách sạn từ 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc. Các cơ sở tham gia được đánh giá theo thang điểm 100, tập trung vào các tiêu chí như: tuân thủ quy định cấm hút thuốc; bố trí và duy trì không gian không khói thuốc; truyền thông, hướng dẫn khách; cơ chế quản lí, giám sát và các sáng kiến thực hiện. Việc xét chọn được triển khai qua hai vòng với sự tham gia của các chuyên gia y tế, du lịch và khách sạn, bảo đảm công tâm, minh bạch.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận 51 hồ sơ từ 18 tỉnh, thành phố. Kết quả, 44 khách sạn đến từ 16 địa phương đã được vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025, gồm 10 khách sạn 3 sao, 18 khách sạn 4 sao và 16 khách sạn 5 sao. Theo Ban Tổ chức, số lượng hồ sơ chưa đạt kì vọng do nhiều cơ sở lưu trú chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ trong năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cho biết thuốc lá đang gây gánh nặng lớn về bệnh tật và kinh tế tại Việt Nam, với hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình khách sạn không khói thuốc góp phần quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo điều tra PGATS 2024, tỉ lệ phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại khách sạn đã giảm 14,6% so với năm 2020.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa phát biểu tại lễ vinh danh.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa nhấn mạnh, từ 44 khách sạn được vinh danh trong mùa đầu tiên, chương trình kì vọng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển đổi từ cam kết sang hành động thực chất. Bảng xếp hạng sẽ được duy trì thường niên, từng bước hoàn thiện theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, để “khách sạn không thuốc lá” trở thành một giá trị được nhận diện và trân trọng trong hệ sinh thái du lịch Việt Nam.