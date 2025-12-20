Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam tầm soát ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo

TPO - Ngày 20/12 tại hội thảo “Ứng dụng phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo CerviCare AI trong thực hành lâm sàng”, lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương TPHCM cho biết bệnh viện đã trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật tầm soát ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo.

BS-CKII Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, quá trình phê duyệt danh mục kỹ thuật tầm soát ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo CerviCare AI đã kéo dài gần một năm với nhiều thủ tục, đánh giá và thực nghiệm trước khi chính thức đưa vào ứng dụng.

Theo BS Nghiêm, từ những ngày đầu triển khai, bệnh viện đã phối hợp cùng các địa phương phía Nam như Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, đồng thời mở rộng ra một số tỉnh phía Bắc như Thái Nguyên, nhằm đưa công nghệ mới tiếp cận phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa. “Chúng tôi không muốn để phụ nữ nghèo bị bỏ lại phía sau trong công cuộc phòng chống ung thư cổ tử cung” - BS Nghiêm nhấn mạnh.

Tại hội thảo, ThS.BS Huỳnh Thụy Thảo Quyên, Phó khoa Khám bệnh A, Bệnh viện Hùng Vương đã trình bày chi tiết về quy trình ứng dụng CerviCare AI trong thực hành lâm sàng. Theo BS Quyên, trí tuệ nhân tạo không thay thế hoàn toàn vai trò của bác sĩ mà đóng vai trò hỗ trợ sàng lọc ban đầu, giúp phát hiện sớm các tổn thương nghi ngờ.

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương sử dụng thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo thăm khám cho người bệnh (ảnh: BVCC)

“Khi AI phát hiện bất thường rõ ràng, chúng tôi vẫn tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế, chuyển sang các phương pháp chẩn đoán xác định như soi cổ tử cung. Trong những trường hợp chưa rõ ràng, có thể phối hợp thêm xét nghiệm tế bào học hoặc HPV để tăng độ chính xác” - BS Quyên nói.

Về hiệu quả, BS Quyên cho biết các nghiên cứu đã công bố cũng như dữ liệu thực tế tại Bệnh viện Hùng Vương cho thấy CerviCare AI có giá trị sàng lọc tương đương xét nghiệm tế bào học truyền thống, đồng thời giảm yếu tố chủ quan từ nhân viên y tế. Trong tương lai, AI có thể được phối hợp với xét nghiệm HPV nhằm nâng cao độ nhạy và độ đặc hiệu.

Một ưu điểm nổi bật khác là chi phí và thời gian trả kết quả. Theo BS Quyên, chi phí xét nghiệm CerviCare AI tại Bệnh viện Hùng Vương hiện khoảng 320.000 đồng, bằng một nửa so với xét nghiệm Pap nhúng dịch và chỉ bằng khoảng một phần ba so với xét nghiệm HPV. Đặc biệt, kết quả được trả trong vòng 5 phút ngay tại lần khám, trong khi xét nghiệm tế bào học mất khoảng hai tuần, còn HPV có thể kéo dài đến ba tuần. “Việc có kết quả ngay giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm số lần quay lại bệnh viện, tiết kiệm chi phí và thuận lợi cho việc tư vấn, theo dõi người bệnh” - BS Quyên cho biết.

Về đối tượng sàng lọc, Bệnh viện Hùng Vương khuyến cáo phụ nữ từ 21 đến 65 tuổi, đã có quan hệ tình dục, nên tham gia tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ. Với kết quả bình thường, hiện nay khuyến cáo lặp lại mỗi năm. Trong tương lai, khi có thêm dữ liệu khoa học, chu kỳ sàng lọc có thể được điều chỉnh kéo dài hơn.

Đối với phụ nữ đã tiêm vắc xin phòng ung thư cổ tử cung, BS Quyên nhấn mạnh vẫn cần sàng lọc định kỳ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. CerviCare AI được xem là một lựa chọn phù hợp trong chiến lược sàng lọc. Theo đại diện Bệnh viện Hùng Vương, CerviCare AI có cấu hình gọn nhẹ, thao tác đơn giản, có thể triển khai tại nhiều tuyến y tế khác nhau, từ bệnh viện đến phòng khám, thậm chí tuyến cơ sở, chỉ cần dụng cụ cơ bản và phần mềm phân tích. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 500 ca sàng lọc bằng phương pháp này, con số dự kiến sẽ tiếp tục tăng.