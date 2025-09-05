300 lãnh đạo các tổ chức quốc tế dự hội nghị ứng dụng dữ liệu lớn, AI trong y tế

Từ ngày 21 đến 22/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108, Tổ chức Khoa học & Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và Bệnh viện TWQĐ 108 phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong y tế”.

Lần đầu tiên, Diễn đàn Y tế Việt Nam được tổ chức với quy mô quốc tế, quy tụ hơn 300 lãnh đạo các tổ chức y tế hàng đầu thế giới cùng nhiều chuyên gia, bác sĩ và nhà khoa học danh tiếng như GS.TS.BS Guy Barrington Marks (Úc), GS.TS.BS Đinh Xuân Anh Tuấn (Pháp), PGS.TS.BS Alaa El-Hussuna (Đan Mạch) đã tham dự và chia sẻ tại hội nghị.

Thiếu tướng GS.TS Lê Hữu Song phát biểu tại hội nghị. Ảnh Th.Ng

Thiếu tướng GS.TS Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 và PGS.TS Vũ Ngọc Lâm – Phó Giám đốc Bệnh viện tham dự sự kiện. Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng GS-TS Lê Hữu Song nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số quốc gia. Ông kỳ vọng sự kiện sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực y tế.

GS.TS Lê Hữu Song nhấn mạnh: ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế đang là xu thế chung của toàn thế giới và Việt Nam cũng không là ngoại lệ, giúp cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí.

GS.TS.BS Đinh Xuân Anh Tuấn, Trưởng Khoa Sinh lý học và Y học, Bệnh viện Cochin (Paris), đại diện AVSE Global đã có một so sánh ấn tượng về AI: “Trí tuệ nhân tạo cũng giống như bầu không khí – vừa mang lại ô-xy cho sự sống, nhưng cũng có thể chứa các yếu tố gây hại. Do đó, việc sử dụng AI cần có sự thông minh và kiểm soát cẩn trọng.”

Ông nhấn mạnh vai trò của AI trong việc hỗ trợ chẩn đoán, cá nhân hóa điều trị, phân tích hình ảnh y khoa và hỗ trợ phẫu thuật. Trong khi đó, dữ liệu lớn giúp dự đoán dịch bệnh, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và cải thiện hệ thống y tế tổng thể.

Một trong những báo cáo nổi bật tại hội nghị là “Những thách thức và giải pháp sức khỏe toàn cầu” của GS.TS Guy Marks (ĐH New South Wales, Úc), Chủ tịch Hiệp hội Lao và Bệnh phổi Quốc tế. Theo ông, ba giải pháp cốt lõi bao gồm: chuyên môn hóa – tập trung hóa, xây dựng hướng dẫn và quy trình, cùng với đẩy mạnh đào tạo và giáo dục. Ông cũng kêu gọi một phương pháp chăm sóc sức khỏe lấy con người làm trung tâm, kết hợp với các công nghệ như nền tảng thử nghiệm, hệ thống hỗ trợ quyết định và AI.

Các nhà khoa học quốc tế tại phiên thảo luận

Tại Việt Nam, AI trong y tế được đánh giá là lĩnh vực đầy tiềm năng. Việt Nam có nguồn dữ liệu lớn để huấn luyện các mô hình AI. Chính phủ cũng tích cực thúc đẩy đề án chuyển đổi số, cùng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Tại hội nghị, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam: cần chuẩn hóa dữ liệu y tế trên toàn quốc, bảo đảm liên thông hồ sơ bệnh án điện tử và xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng cho việc ứng dụng AI. Nhiều ứng dụng thực tiễn của AI tại Việt Nam đã bước đầu triển khai như hệ thống hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dịch tễ...

Bệnh viện TWQĐ 108 đang triển khai quá trình chuẩn hóa dữ liệu khám chữa bệnh và hình ảnh y tế, từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu lớn nhằm phục vụ huấn luyện AI, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và quản lý điều hành bệnh viện theo hướng hiện đại, thông minh.

Tại hội nghị, đã có 5 phiên thảo luận chuyên sâu diễn ra: thách thức sức khỏe toàn cầu; AI trong quản lý y tế tại Việt Nam; dữ liệu lớn và y học tương lai; AI trong điều trị ung thư; ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe. Những nội dung thảo luận này đều nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống y tế trong kỷ nguyên số.