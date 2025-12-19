Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Túi ngực Cereform - Sản phẩm gây ấn tượng tại HSAPS 2025

P.V

Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Quốc tế thường niên lần thứ 25 (HSAPS 2025) là sự kiện khoa học uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ tại Việt Nam, quy tụ đông đảo các bác sĩ và chuyên gia trong nước, quốc tế.

image001-7144.jpg
HSAPS 2025 được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: Đvcc)

HSAPS 2025 được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) với quy mô lớn, tạo nên không gian học thuật chuyên sâu, nơi các bác sĩ cập nhật xu hướng mới, trao đổi kinh nghiệm lâm sàng và tiếp cận những tiến bộ công nghệ đang được ứng dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại.

Hội nghị năm nay diễn ra với 85 bài báo cáo khoa học và kinh nghiệm lâm sàng, được trình bày trong hai ngày, song song tại hai hội trường lớn, bao gồm sáu phiên thẩm mỹ ngoại khoa và một phiên thẩm mỹ nội khoa. Nội dung hội nghị tập trung vào các tiến bộ kỹ thuật, xu hướng điều trị an toàn và các giải pháp tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ trong thực hành lâm sàng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Cereform – thương hiệu túi ngực đến từ Pháp tham gia với vai trò Nhà tài trợ Vàng, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu hiện diện tại một hội nghị khoa học quy mô lớn ở khu vực miền Nam kể từ khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam.

image003-8922.jpg
Nhãn hàng Túi ngực Cereform tham dự HSAPS 2025 với vai trò Nhà tài trợ Vàng (Ảnh: Đvcc)

Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, gian hàng Cereform thu hút sự quan tâm của đông đảo bác sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ – tạo hình ngực.

Nhiều bác sĩ đã dành thời gian tìm hiểu về công nghệ sản xuất và thiết kế của dòng túi ngực thế hệ mới, đồng thời trực tiếp trải nghiệm sản phẩm để đánh giá độ mềm mại, khả năng đàn hồi của gel và chất lượng vỏ túi ngực Cereform.

Những trao đổi cởi mở, thảo luận chuyên môn ngay tại gian hàng đã mang đến góc nhìn thực tế về nhu cầu lâm sàng, cho thấy sự quan tâm và đánh giá tích cực của giới chuyên môn đối với các dòng túi ngực đạt chuẩn châu Âu tại kỳ hội nghị năm nay.

image005-2033.jpg
Bác sĩ trực tiếp cầm nắm, trải nghiệm túi ngực Cereform tại hội nghị (Ảnh: Đvcc)

HSAPS 2025 cũng trở nên ý nghĩa hơn với sự hiện diện của ông Pierre Mileur – Giám đốc Đối ngoại, đại diện thương hiệu túi ngực Cereform thuộc Tập đoàn Euromi Biosciences. Tại hội nghị, ông đã chia sẻ những góc nhìn quốc tế về xu hướng nâng ngực an toàn, vai trò của vật liệu cấy ghép chất lượng cao trong việc tối ưu kết quả thẩm mỹ lâu dài, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành cùng đội ngũ bác sĩ trong việc nâng cao tiêu chuẩn điều trị.

Chia sẻ bên lề hội nghị, ông Pierre Mileur cho biết: “Hai yếu tố cốt lõi của Cereform là độ an toàn và chất lượng, được xây dựng trên quy trình sản xuất khác biệt. Chúng tôi kỳ vọng thế hệ túi ngực mới này sẽ hỗ trợ các bác sĩ đạt được kết quả tối ưu hơn trong thực hành lâm sàng.”

image007-9690.jpg
Ông Pierre Mileur (bên trái) đại diện Cereform lên nhận hoa từ Ban tổ chức (Ảnh: Đvcc)

Khép lại HSAPS 2025, Cereform Việt Nam gửi lời cảm ơn đến Quý Bác sĩ, Quý Chuyên gia và Quý Đối tác đã dành thời gian tham quan, trao đổi và chia sẻ tại gian hàng. Thương hiệu cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng y khoa Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp túi ngực an toàn, minh bạch và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và hỗ trợ tái tạo hình thể cho phụ nữ Việt Nam.

Tại Việt Nam, Túi ngực Cereform được phân phối bởi Công ty cổ phần Thiết bị y tế Formed - đơn vị chuyên cung cấp vật liệu cấy ghép và thiết bị y tế thẩm mỹ.

Liên hệ Công ty cổ phần Thiết bị y tế Formed:

- Địa chỉ: LK4-91, Khu Tái định cư Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

- Hotline: (+84) 915 986 138.

- Website: https://cereform.vn/.

P.V
#túi ngực #Cereform #HSAPS 2025 #phẫu thuật thẩm mỹ

