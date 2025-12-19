Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cứu bệnh nhân bị khối u khủng kéo sụp tai xuống cổ

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mang trong mình khối u sợi thần kinh bẩm sinh hiếm gặp từ khi chào đời, nam thanh niên 24 tuổi ở Vĩnh Long phải sống chung với tình trạng biến dạng nghiêm trọng vùng mặt, tai và cổ. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp, bóc tách khối u nặng gần 1kg, giúp người bệnh cải thiện sức khỏe và diện mạo.

Ngày 19/12, BS-CK2 Hoàng Bá Dũng – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân là anh N.P.P.K. (SN:2001, ngụ tỉnh Vĩnh Long), mắc u sợi thần kinh bẩm sinh hiếm gặp, gây biến dạng nặng vùng đầu – cổ. Đây là một trong những ca khó nhất khoa tiếp nhận trong nhiều năm qua.

phau-thuat-2.jpg
Thời điểm nhập viện bệnh nhân bị khối u kéo sụp tai xuống vùng cổ

Bệnh nhân K. cho biết, khối u đã xuất hiện ở vùng đầu của anh ngay từ khi còn nhỏ. Thời điểm đó, u chưa phát triển lớn nên gia đình không đưa đi thăm khám. khối u lớn dần theo năm tháng và lan rộng vùng da đầu, mặt, tai và cổ, kéo tai từ vị trí bình thường xuống gần cổ. Sự phát triển bất thường này khiến người bệnh bị đau đầu kéo dài, ù tai và giảm thính lực, sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn.

Bệnh nhân K. từng đi khám tại một số cơ sở y tế nhưng không được chỉ định phẫu thuật. Khi tình trạng ngày càng nặng, ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống, gia đình quyết định đưa anh đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

phau-thuat-3.jpg
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách khối u và tạo hình thẩm mỹ cho người bệnh

Sau thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng xác định đây là ca phẫu thuật có mức độ phức tạp rất cao. Khối u nằm sát nhiều cấu trúc sống còn như dây thần kinh mặt và bó mạch cảnh, tiềm ẩn nguy cơ tai biến nghiêm trọng nếu xử trí không thận trọng. Trước mổ, bệnh nhân được chụp CT có cản quang để đánh giá hệ thống mạch máu nuôi u, đồng thời tiến hành tắc mạch nhằm hạn chế chảy máu trong quá trình phẫu thuật. Các phương án bảo tồn dây thần kinh mặt và các cấu trúc quan trọng vùng đầu – cổ cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau 5 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã bóc tách từng phần khối u một cách tỉ mỉ. Khối u được lấy ra có trọng lượng gần 1kg. Đây là khối u thuộc nhóm lớn nhất trong các trường hợp u sợi thần kinh vùng đầu – cổ từng được ghi nhận. Không chỉ dừng lại ở việc lấy u, các bác sĩ còn đưa tai bên trái của bệnh nhân về vị trí sinh học bình thường, vạt da đầu và mái tóc được sắp xếp lại nhằm giúp gương mặt cân đối, tự nhiên.

dsc03288.jpg
Sau phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân đang bình phục tốt, chức năng thẩm mỹ cải thiện rõ

Đánh giá về ca bệnh, BS-CK2 Hoàng Bá Dũng cho biết, u sợi thần kinh là bệnh lý bẩm sinh rất hiếm gặp. “Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trung bình 5 năm mới tiếp nhận một trường hợp. Những ca có khối u phát triển lớn, gây biến dạng nặng vùng mặt như bệnh nhân này lại càng hiếm hơn” - BS Dũng chia sẻ.

Theo BS Dũng, ca phẫu thuật đã thành công cắt bỏ hơn 95% khối u và gương mặt người bệnh trở lại trạng thái bình thường khoảng 90%. Do đặc tính u phát triển chậm nên nguy cơ tái phát sau mổ khá thấp. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vết mổ khô tốt và có thể xuất viện vào cuối tuần.

Vân Sơn
#Phẫu thuật u sợi thần kinh vùng đầu cổ #Ca bệnh hiếm gặp và phức tạp #Chữa biến dạng mặt do u lớn #Can thiệp y học và tạo hình thẩm mỹ #Nguy cơ tổn thương dây thần kinh mặt #Phẫu thuật bóc tách khối u lớn nhất #Chữa trị u bẩm sinh hiếm gặp #Cải thiện chức năng và thẩm mỹ sau mổ #Tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật #Chăm sóc và phục hồi sau phẫu thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục