Cứu bệnh nhân bị khối u khủng kéo sụp tai xuống cổ

TPO - Mang trong mình khối u sợi thần kinh bẩm sinh hiếm gặp từ khi chào đời, nam thanh niên 24 tuổi ở Vĩnh Long phải sống chung với tình trạng biến dạng nghiêm trọng vùng mặt, tai và cổ. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp, bóc tách khối u nặng gần 1kg, giúp người bệnh cải thiện sức khỏe và diện mạo.

Ngày 19/12, BS-CK2 Hoàng Bá Dũng – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân là anh N.P.P.K. (SN:2001, ngụ tỉnh Vĩnh Long), mắc u sợi thần kinh bẩm sinh hiếm gặp, gây biến dạng nặng vùng đầu – cổ. Đây là một trong những ca khó nhất khoa tiếp nhận trong nhiều năm qua.

Thời điểm nhập viện bệnh nhân bị khối u kéo sụp tai xuống vùng cổ

Bệnh nhân K. cho biết, khối u đã xuất hiện ở vùng đầu của anh ngay từ khi còn nhỏ. Thời điểm đó, u chưa phát triển lớn nên gia đình không đưa đi thăm khám. khối u lớn dần theo năm tháng và lan rộng vùng da đầu, mặt, tai và cổ, kéo tai từ vị trí bình thường xuống gần cổ. Sự phát triển bất thường này khiến người bệnh bị đau đầu kéo dài, ù tai và giảm thính lực, sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn.

Bệnh nhân K. từng đi khám tại một số cơ sở y tế nhưng không được chỉ định phẫu thuật. Khi tình trạng ngày càng nặng, ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống, gia đình quyết định đưa anh đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách khối u và tạo hình thẩm mỹ cho người bệnh

Sau thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng xác định đây là ca phẫu thuật có mức độ phức tạp rất cao. Khối u nằm sát nhiều cấu trúc sống còn như dây thần kinh mặt và bó mạch cảnh, tiềm ẩn nguy cơ tai biến nghiêm trọng nếu xử trí không thận trọng. Trước mổ, bệnh nhân được chụp CT có cản quang để đánh giá hệ thống mạch máu nuôi u, đồng thời tiến hành tắc mạch nhằm hạn chế chảy máu trong quá trình phẫu thuật. Các phương án bảo tồn dây thần kinh mặt và các cấu trúc quan trọng vùng đầu – cổ cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau 5 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã bóc tách từng phần khối u một cách tỉ mỉ. Khối u được lấy ra có trọng lượng gần 1kg. Đây là khối u thuộc nhóm lớn nhất trong các trường hợp u sợi thần kinh vùng đầu – cổ từng được ghi nhận. Không chỉ dừng lại ở việc lấy u, các bác sĩ còn đưa tai bên trái của bệnh nhân về vị trí sinh học bình thường, vạt da đầu và mái tóc được sắp xếp lại nhằm giúp gương mặt cân đối, tự nhiên.

Sau phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân đang bình phục tốt, chức năng thẩm mỹ cải thiện rõ

Đánh giá về ca bệnh, BS-CK2 Hoàng Bá Dũng cho biết, u sợi thần kinh là bệnh lý bẩm sinh rất hiếm gặp. “Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trung bình 5 năm mới tiếp nhận một trường hợp. Những ca có khối u phát triển lớn, gây biến dạng nặng vùng mặt như bệnh nhân này lại càng hiếm hơn” - BS Dũng chia sẻ.