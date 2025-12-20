Quảng Ninh: Liên tiếp mở luồng xanh quốc tế cấp cứu bệnh nhân nước ngoài

TPO - Ngày 20/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) liên tiếp mở luồng xanh cho xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân.

Video mở luồng xanh cho xe cứu thương đưa một công dân Trung Quốc bị u não, xuất cảnh sang Trung Quốc.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở luồng xanh cho xe cứu thương biển kiểm soát 51L- 996.90 đưa một công dân Trung Quốc là anh BI MINGXIAN (sinh năm 1969) bị u não, xuất cảnh sang Trung Quốc.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ, ngày 18/12, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân 2), Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở luồng xanh cho xe cứu thương biển kiểm soát 14A-014.77 đưa một công dân Trung Quốc là chị LIU JIHUA (sinh năm 1968), bị tắc ruột non, u tử cung, dịch ổ bụng xuất cảnh sang Trung Quốc.

Hai khách du lịch người Trung Quốc, sau khi đi du lịch ở Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe , có nhu cầu trở về Trung Quốc để kịp thời cứu chữa.

Việc tạo điều kiện phối hợp liên tiếp mở luồng xanh trong hỗ trợ y tế giữa Việt Nam và Trung Quốc vì mục đích nhân đạo nhằm tạo thuận lợi cho bệnh nhân xuất cảnh sang Trung Quốc (và ngược lại) có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cấp bách, nâng cao chất lượng y tế cho nhân dân và du khách hai bên biên giới. Qua đó nhằm phát triển kinh tế, y tế và tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Trung, góp phần thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực và là sự chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh phục vụ nhân dân, du khách.