Trung Quốc trao trả 37 công dân Việt Nam, trong đó có đối tượng truy nã

Quốc Nam
TPO - Thông qua Cửa khẩu Lý Vạn thuộc tỉnh Cao Bằng, cơ quan chức năng Trung Quốc đã trao trả 37 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép, trong đó có 1 người có lệnh truy nã của cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị.

Chiều 26/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 37 công dân Việt Nam do Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Thạc Long, huyện Đại Tân, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) bàn giao, trong đó phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã.

Trước đó, qua công tác tiếp nhận, điều tra, xác minh đề nghị xác minh 37 công dân Việt Nam có hành vi nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp tại lãnh thổ Trung Quốc phát hiện 1 đối tượng là Quảng Trung Tuấn (sinh năm 1994), trú tại Khu Phố 6, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị bị cơ quan An ninh điều tra, Công an thị xã Ba Đồn (nay là phường Ba Đồn), tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã số 01/CSĐT, ngày 12/2/2018 về hành vi trộm cắp tài sản.

150058-150057-150056-15-15485026-15490426-15495126.jpg
Trung Quốc trao trả đối tượng Quảng Trung Tuấn có lệnh truy nã của Công an tỉnh Quảng Trị cho cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nông Linh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn đã tiến hành bắt giữ, phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành các thủ tục pháp lý và bàn giao đối tượng truy nã trên cho công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại buổi tiếp nhận, lực lượng biên phòng phối hợp tiến hành lấy lời khai, thông tin cá nhân, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và hướng dẫn các công dân quay trở về địa phương nơi cư trú theo đúng quy định.

Đối với 36 công dân còn lại, đơn vị tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và hướng dẫn quay trở về địa phương theo quy định.

Quốc Nam
