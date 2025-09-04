Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bắt hai đối tượng tổ chức đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Hoàng Dương
TPO - Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) vừa phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 bắt giữ hai đối tượng tổ chức đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, khoảng 22h ngày 31/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển tại khu vực xã Vĩnh Thực (Quảng Ninh), tổ công tác phát hiện một xuồng máy vỏ composite màu xanh, dài khoảng 12,3m, rộng 2,7m, gắn 3 máy công suất 300CV, không có biển kiểm soát, đang hành trình từ vùng biển Trung Quốc vào nội thủy Việt Nam.

Lực lượng chức năng lấy lời khai các đối tượng.

Trên phương tiện có 22 người, đều là nam giới. Người điều khiển được xác định là L.V.N. (SN 1995) và N.T.H. (SN 1992), cùng trú tại phường Móng Cái 1, Quảng Ninh.

Qua điều tra ban đầu, Nam và Hùng khai đã nhận chở 20 người Trung Quốc từ khu vực quạt gió (vùng biển Trung Quốc) vào khu vực đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), với tiền công 1.000 nhân dân tệ/người. Khi vừa xâm nhập vùng biển Việt Nam, xuồng máy bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Dương
