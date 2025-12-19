Dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh để thiết lập đường dây buôn bán khí cười

TPO - Thay vì tổ chức cho khách sử dụng trực tiếp tại quán bar, karaoke hay lounge như trước đây, các đối tượng chuyển sang bán lẻ bình khí N₂O và giao tận nơi. Nhóm này lợi dụng mạng xã hội, sử dụng tài khoản ẩn danh và dịch vụ giao hàng công nghệ để che giấu hành vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “Buôn bán hàng cấm” liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, phân phối khí N₂O (khí cười).

Từ trái sang Quý, Chinh, Huy tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, ngày 1/11, lực lượng chức năng phát hiện đường dây buôn bán trái phép khí N₂O do Nguyễn Thị Kiều Chinh (SN 1983, trú phường Bình Thới), Nguyễn Phạm Hoàng Quý (SN 2003, trú phường Bến Thành) và Tạ Gia Huy (SN 2005, trú phường Linh Xuân) tổ chức thực hiện. Các đối tượng được xác định có sự phân công vai trò chặt chẽ trong khâu mua bán, cất giấu và giao nhận bình khí.

Bước đầu xác định, từ tháng 7 đến cuối tháng 10/2025, Nguyễn Thị Kiều Chinh đã mua số lượng lớn bình khí N₂O, tổ chức cất giấu và phân phối cho nhiều khách hàng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Sau đó, Quý và Huy tiếp tục thu mua khí N₂O từ Chinh để tiêu thụ, hình thành đường dây mua bán khép kín.

Theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, từ ngày 1/1/2025, hành vi kinh doanh khí N₂O cho con người sử dụng là bị nghiêm cấm. Khí N₂O là chất tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, có thể gây ảo giác, rối loạn hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong. Do đó, các hành vi mua bán, tàng trữ, phân phối khí N₂O ngoài mục đích công nghiệp đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Công an TPHCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn bán khí cười trái phép; đồng thời khuyến cáo người dân, nhất là giới trẻ, không sử dụng khí N₂O trái pháp luật và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.