Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vụ xe cứu thương gặp tai nạn trên cao tốc, 3 người tử vong: Tài xế lạm dụng tín hiệu ưu tiên

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy tại đường dẫn vào trạm dừng nghỉ km41 cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, làm 3 người tử vong trên xe cứu thương, Cục CSGT khẳng định, việc sử dụng tín hiệu ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định của pháp luật.

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 0 giờ 14 phút ngày 18-12-2025 tại đường dẫn vào trạm dừng nghỉ Km41, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, làm 3 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, điều kiện hoạt động và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Clip ghi lại vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, xe cứu thương liên quan vụ tai nạn mang biển số 51B-512.33, thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cường Phúc Thọ (địa chỉ tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM). Phương tiện này được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cục CSGT cho biết, ngày 16/12/2025, theo đề nghị của gia đình bệnh nhân N.T.L.A., bộ phận điều xe của bệnh viện đã phát hành phiếu điều xe cứu thương đưa bệnh nhân xuất viện, cùng 4 người thân di chuyển từ TP.HCM về phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Trên xe không có bác sĩ, y tá đi cùng.

z7338442687200-2ea50370439dcc3dbf7a6b6eb3e025e0-5398.jpg
Công an làm việc tại hiện trường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe cứu thương do tài xế Nguyễn Hữu T. (SN 1975, ngụ phường Phú Thọ, TP.HCM) điều khiển, bật còi và đèn ưu tiên khi lưu thông trên cao tốc. Cục CSGT khẳng định, việc sử dụng tín hiệu ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, xe cứu thương chỉ được sử dụng còi, đèn ưu tiên khi thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, đón bệnh nhân cấp cứu hoặc phục vụ các tình huống y tế khẩn cấp theo quy định, đồng thời phải có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên còn hiệu lực. Trường hợp không làm nhiệm vụ cấp cứu hoặc sử dụng xe sai mục đích nhưng vẫn bật tín hiệu ưu tiên là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT cũng cho biết, thời gian qua, trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, lực lượng CSGT đã xử phạt 125 trường hợp xe cứu thương vi phạm quy định về xe ưu tiên.

Hiện Cục CSGT đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc siết chặt công tác quản lý, cấp phép đối với xe ưu tiên; kiên quyết xử lý các trường hợp lạm dụng còi, đèn ưu tiên trái quy định, đồng thời thu hồi giấy phép đối với các phương tiện vi phạm.

Nguyễn Dũng
#xe cứu thương #tai nạn cao tốc #quy định ưu tiên #Cục CSGT #TPHCM #đường cao tốc #dịch vụ y tế #vi phạm luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục