Sơn La: Bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 1.000 viên ma tuý tổng hợp

Viết Hà
TPO - Ngày 20/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 1000 viên ma túy tổng hợp và heroin.

Đối tượng Phàng Thị Pàng cùng tang vật 1000 viên ma túy tổng hợp.

Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 19/12, Công an xã Xuân Nha đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phàng A Nhà (SN 1969, trú tại xã Xuân Nha) tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6 viên ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 0,61 gam và 1 xe mô tô.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phàng A Chua (SN 1979) và Phàng A Chống (SN 1983, cùng trú tại xã Xuân Nha) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng có hành vi liên quan đến tội phạm ma túy trong vụ án.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và thi hành các quyết định tố tụng đối với Phàng Thị Pàng (SN 1996, trú tại xã Xuân Nha) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Sơn đã thu giữ 988 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 100,28 gam; 1 gói heroin có trọng lượng 35,4 gam cùng một số vật chứng liên quan khác.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
