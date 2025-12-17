'Ông trùm' lận lưng súng ngắn vận chuyển lượng lớn ma túy tổng hợp

TPO - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ lượng lớn ma túy cùng một khẩu súng ngắn.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1990, trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 15.000 viên ma túy tổng hợp, 4,585 gam ma túy đá và 1 khẩu súng ngắn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an phường Cửa Lò phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hà Tĩnh trung chuyển qua Nghệ An rồi mang đi nơi khác tiêu thụ do Nguyễn Tiến Dũng cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/12, tại phường Cửa Lò, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an phường Cửa Lò và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 15.000 viên ma túy tổng hợp, 4,585 gam ma túy đá và 1 khẩu súng ngắn.

Quá trình bắt giữ, mặc dù đối tượng ngoan cố chống đối, nhưng lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn.

Nguyễn Tiến Dũng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án về các tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.