Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

'Ông trùm' lận lưng súng ngắn vận chuyển lượng lớn ma túy tổng hợp

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ lượng lớn ma túy cùng một khẩu súng ngắn.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1990, trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 15.000 viên ma túy tổng hợp, 4,585 gam ma túy đá và 1 khẩu súng ngắn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an phường Cửa Lò phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hà Tĩnh trung chuyển qua Nghệ An rồi mang đi nơi khác tiêu thụ do Nguyễn Tiến Dũng cầm đầu.

images2071831-2.jpg
Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/12, tại phường Cửa Lò, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an phường Cửa Lò và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 15.000 viên ma túy tổng hợp, 4,585 gam ma túy đá và 1 khẩu súng ngắn.

Quá trình bắt giữ, mặc dù đối tượng ngoan cố chống đối, nhưng lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn.

Nguyễn Tiến Dũng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án về các tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thu Hiền
#ma túy #Nghệ An #trùm ma túy #bắt giữ #súng ngắn #đường dây ma túy #Nguyễn Tiến Dũng

Xem thêm

Cùng chuyên mục