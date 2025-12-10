Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vụ cảnh sát ném lựu đạn khói phá boong ke tội phạm ở Hà Nội: Phát hiện loại ma túy kịch độc

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quá trình triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy ở Hà Nội, cảnh sát phát hiện, thu giữ gần 20 lọ dung dịch “Fentanyl” – loại ma túy cực độc, dễ gây nhiễm độc khi tiếp xúc qua da, hít hoặc nuốt phải và gây tử vong với liều lượng khoảng 2mg.

ma-tuy.jpg
Fentanyl thu giữ.

Ngày 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Anh Tuấn cầm đầu, quá trình khám xét, cơ quan chức năng phát hiện tại nơi ở của đối tượng 6 lọ thủy tinh chứa dung dịch lỏng trong suốt, qua giám định đây là “Fentanyl” – loại ma túy có độc tính rất cao, dễ gây nhiễm độc khi tiếp xúc qua da, hít hoặc nuốt phải và gây tử vong với liều lượng khoảng 2mg.

Quá trình mở rộng vụ án, ngày 9/11, Công an xã Dương Xá (huyện Gia Lâm cũ) đã bắt giữ Nguyễn Minh Phúc (Sn 1996, trú tại Hà Nội) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời làm rõ 2 đối tượng tử vong do “sốc” ma túy, thu giữ 12 lọ chứa “Fetanyl”.

Theo C04, Nguyễn Anh Tuấn khai nhận sử dụng “Fentanyl” trộn với cocain và banking soda rồi cô lại thành thể rắn, khi nào sử dụng thì tán mịn cho vào giấy bạc hoặc cóng thủy tinh, dùng bật lửa đốt nóng chất ma túy tạo ra khói để hít.

Tuấn khai làm như vậy để cho người sử dụng có cảm giác “phê hơn”. Đối tượng này đã mua 10 lọ “Fentanyl” với giá hơn 7 triệu đồng và đã sử dụng 4 lọ.

k5.jpg
Hiện trường vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Trước đó, đêm 23, rạng sáng 24/11, C04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy lớn tại căn nhà, trong ngõ nhỏ đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Thời điểm này, các đối tượng đã cố thủ, dùng súng bắn trả lực lượng chức năng nhằm uy hiếp, kéo dài thời gian để tiêu hủy tang vật... Nhanh chóng, các tổ công tác phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào bên trong, sau đó khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Quá trình vây bắt nhóm đối tượng, có 2 đối tượng đã trèo lên mái các nhà lân cận hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác đã sử dụng flycam phát hiện vị trí và tóm gọn các đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, nhiều gói ma túy nước vui, bình khí bóng cười và nhiều ma túy khác nhau. Khám xét nhà một đối tượng liên quan, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.

Fentanyl là loại ma túy cực độc, gây nghiện gấp 50 lần heroin, 100 lần morphine và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ.

Theo báo cáo của Cục Điều tra liên bang Mỹ, loại ma túy Fentanyl này đã làm cho hơn 100.000 người chết tại Mỹ trong năm 2023, chỉ với 2mg có thể gây chết người. Fentanyl đang bị lạm dụng phổ biến tại Mỹ và một số nước khác. Năm 2023, Mỹ ghi nhận khoảng 100.000 ca tử vong (từ 18 - 45 tuổi) do sử dụng Fentanyl quá liều.

Loại ma túy này được bán dưới dạng viên nén, dạng bột hoặc dung dịch với các tên quen thuộc như “sứ trắng”, “heroin tổng hợp”… Bên cạnh đó, Fentanyl được buôn lậu vào Mỹ phần lớn từ Mexico, các quốc gia Trung và Nam Mỹ. Việc sản xuất và vận chuyển Fentanyl đang khiến tình hình an ninh từ các nước Trung và Nam Mỹ rất phức tạp, tội phạm tranh giành quyết liệt các tuyến đường vận chuyển tiền chất và đưa Fentanyl đến Mỹ.

Thanh Hà
#Ma túy Fentanyl cực độc #Chống buôn bán ma túy #Tử vong do ma túy #Phòng chống ma túy tổng hợp #Vấn đề ma túy tại Hà Nội #Chuyên án ma túy quốc tế #Tác hại của Fentanyl #Phòng chống lây nhiễm ma túy #Vận chuyển ma túy trái phép

Xem thêm

Cùng chuyên mục