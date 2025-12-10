Vụ cảnh sát ném lựu đạn khói phá boong ke tội phạm ở Hà Nội: Phát hiện loại ma túy kịch độc

TPO - Quá trình triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy ở Hà Nội, cảnh sát phát hiện, thu giữ gần 20 lọ dung dịch “Fentanyl” – loại ma túy cực độc, dễ gây nhiễm độc khi tiếp xúc qua da, hít hoặc nuốt phải và gây tử vong với liều lượng khoảng 2mg.

Fentanyl thu giữ.

Ngày 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Anh Tuấn cầm đầu, quá trình khám xét, cơ quan chức năng phát hiện tại nơi ở của đối tượng 6 lọ thủy tinh chứa dung dịch lỏng trong suốt, qua giám định đây là “Fentanyl” – loại ma túy có độc tính rất cao, dễ gây nhiễm độc khi tiếp xúc qua da, hít hoặc nuốt phải và gây tử vong với liều lượng khoảng 2mg.

Quá trình mở rộng vụ án, ngày 9/11, Công an xã Dương Xá (huyện Gia Lâm cũ) đã bắt giữ Nguyễn Minh Phúc (Sn 1996, trú tại Hà Nội) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời làm rõ 2 đối tượng tử vong do “sốc” ma túy, thu giữ 12 lọ chứa “Fetanyl”.

Theo C04, Nguyễn Anh Tuấn khai nhận sử dụng “Fentanyl” trộn với cocain và banking soda rồi cô lại thành thể rắn, khi nào sử dụng thì tán mịn cho vào giấy bạc hoặc cóng thủy tinh, dùng bật lửa đốt nóng chất ma túy tạo ra khói để hít.

Tuấn khai làm như vậy để cho người sử dụng có cảm giác “phê hơn”. Đối tượng này đã mua 10 lọ “Fentanyl” với giá hơn 7 triệu đồng và đã sử dụng 4 lọ.

Hiện trường vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Trước đó, đêm 23, rạng sáng 24/11, C04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy lớn tại căn nhà, trong ngõ nhỏ đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Thời điểm này, các đối tượng đã cố thủ, dùng súng bắn trả lực lượng chức năng nhằm uy hiếp, kéo dài thời gian để tiêu hủy tang vật... Nhanh chóng, các tổ công tác phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào bên trong, sau đó khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Quá trình vây bắt nhóm đối tượng, có 2 đối tượng đã trèo lên mái các nhà lân cận hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác đã sử dụng flycam phát hiện vị trí và tóm gọn các đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, nhiều gói ma túy nước vui, bình khí bóng cười và nhiều ma túy khác nhau. Khám xét nhà một đối tượng liên quan, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.