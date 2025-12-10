Sắp xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài

TPO - Tòa xác định bị cáo Nguyễn Văn Đài đang ở Đức nhưng vẫn sẽ bị xét xử vào cuối tháng 12 tới và kêu gọi bị cáo ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Ngày 31/12, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo khoản 2, Điều 117 với khung hình phạt 10 – 20 năm tù.

Hiện Nguyễn Văn Đài vẫn chưa trình diện cơ quan tố tụng nên tòa án kêu gọi bị cáo này ra đầu thú, có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 9/12, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Đài (SN 6/5/1969, trước khi xuất cảnh trú tại Phòng 302, Z8 Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Đài.

Bị can Nguyễn Văn Đàinăm 2007 bị Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 (đã chấp hành xong Bản án nhưng chưa được xóa án tích).

Năm 2018, Nguyễn Văn Đài tiếp tục bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999.