Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Sắp xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tòa xác định bị cáo Nguyễn Văn Đài đang ở Đức nhưng vẫn sẽ bị xét xử vào cuối tháng 12 tới và kêu gọi bị cáo ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Ngày 31/12, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo khoản 2, Điều 117 với khung hình phạt 10 – 20 năm tù.

Hiện Nguyễn Văn Đài vẫn chưa trình diện cơ quan tố tụng nên tòa án kêu gọi bị cáo này ra đầu thú, có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 9/12, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Đài (SN 6/5/1969, trước khi xuất cảnh trú tại Phòng 302, Z8 Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

screen-shot-2025-12-09-at-165935.png
Bị can Nguyễn Văn Đài.

Bị can Nguyễn Văn Đàinăm 2007 bị Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 (đã chấp hành xong Bản án nhưng chưa được xóa án tích).

Năm 2018, Nguyễn Văn Đài tiếp tục bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hoàng An
#Truy tố #Nguyễn Văn Đài #Nguyễn Văn Đài chống phá nhà nước #Chống phá nhà nước #Xét xử #Xét xử Nguyễn Văn Đài

Xem thêm

Cùng chuyên mục