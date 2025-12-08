Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhân viên ngân hàng mời khách hàng mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt tiền

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quá trình làm việc tại ngân hàng OCB, bị cáo Nguyễn Thị Trang đến nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức cũ, mời người mở thẻ tín dụng, mở khoản vay sau đó chiếm đoạt tiền trong thẻ chi tiêu cá nhân.

Ngày 8/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Trang (SN 1989, trú ở xã Vân Đình) mức án 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2016, Trang là nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Thịnh Phát. Công việc chính của Trang là tư vấn tài chính. Từ tháng 4/2022 - 7/2023, Trang chuyển sang làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), được giao chức vụ Trưởng nhóm bán hàng.

Quá trình làm việc cho OCB, Trang đến các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Ứng Hòa cũ, mời các giáo viên mở thẻ tín dụng, mở khoản vay cá nhân tại hệ thống Ngân hàng VPBank, Ngân hàng OCB với mục đích để bị cáo lấy chỉ tiêu.

Khi mời chào, Trang nói với khách hàng rằng sau khi kích hoạt mở thẻ, nếu không có nhu cầu sử dụng, Trang sẽ hỗ trợ hủy thẻ.

Tuy nhiên, lợi dụng mọi người tin tưởng và đưa thẻ tín dụng, cung cấp mật khẩu để nhờ đóng thẻ hoặc rút tiền hộ, bị cáo Trang đã tự ý dùng tài khoản, mật khẩu của khách hàng để mở khoản vay online, rồi chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng chi tiêu cá nhân.

screen-shot-2025-12-08-at-180511.png
Bị cáo Nguyễn Thị Trang.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2020 - 2023, Nguyễn Thị Trang đã chiếm đoạt tổng số hơn 906 triệu đồng của 13 cá nhân.

Như chị H. (SN 1987, ở Ứng Hòa) do có nhu cầu vay tiền ngân hàng sử dụng nên nhờ Trang làm thủ tục mở thẻ tín dụng Ngân hàng VPBank, hạn mức 16,5 triệu đồng. Sau khi nhận thẻ, chị H. đưa thẻ tín dụng của mình và mật khẩu để nhờ Trang rút 15 triệu đồng.

Ngày 23/6/2022, chị H. tiếp tục cùng Trang đến Ngân hàng VPBank để mở khoản vay với hạn mức 36,7 triệu đồng, đồng thời mở tài khoản online mang tên chị H. Sau này, tài khoản online được Trang tự ý sử dụng, bị cáo đã mở khoản vay mới tại ngân hàng rồi rút tiền ra chi tiêu, dư nợ đứng tên chị H.

Còn chị V. (SN 1983, ở huyện Mỹ Đức cũ) cũng nhờ bị cáo mở thẻ tín dụng để vay tiêu dùng. Sau khi kích hoạt thẻ, chị V. đưa lại thẻ, cung cấp mật khẩu để nhờ Trang rút tiền hộ song bị cáo đã sử dụng toàn bộ 100 triệu đồng của chị V. để chi tiêu.

Trang khai rằng nhận lợi dụng sự tin tưởng của các bị hại, nhiều người không am hiểu về công nghệ nên đã tự lấy các thông tin cá nhân, sử dụng các thiết bị điện tử đăng nhập ứng dụng của hệ thống ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tín dụng và các khoản vay của người bị hại.

Sau khi chiếm đoạt tiền Trang dùng một phần để đáo hạn các thẻ, các tài khoản tín dụng, mục đích duy trì thẻ để chiếm đoạt tiền và tránh không bị phát hiện. Số tiền còn lại Trang chi tiêu hết.

Hoàng An
#Nhân viên ngân hàng OCB #Chiếm đoạt tiền nhà đầu tư #OCB #OCB lừa đảo #Ngân hàng Phương Đông #VP Bank #VPBank

Xem thêm

Cùng chuyên mục