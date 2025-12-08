Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

TPO - Ngày 8/12, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

2-3800.jpg
Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: BCA.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Cáo trạng số 2320/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Trung Khoa (SN 1971, quê Thanh Hóa); nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại Ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội (trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, thành phố Hà Nội). Hiện bị can đang ở Cộng hòa Liên bang Đức.

Trước đó, ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Lê Trung Khoa. Cơ quan tố tụng kêu gọi bị can đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát tại Việt Nam hoặc các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa, quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Minh Đức
#Truy tố chống Nhà nước #Lê Trung Khoa cáo trạng #Tội tuyên truyền chống phá #Bộ luật Hình sự Việt Nam #Truy nã và trình diện

