Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nghi vấn lao ô tô vào 'đối thủ' khiến 3 người bị thương

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang phối hợp làm rõ vụ ô tô con bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào nhóm người đứng trước một nhà hàng ở phường Nam Đông Hà, khiến 3 người bị thương và chiếc xe lật nghiêng tại chỗ vào rạng sáng ngày 8/12.

Hiện trường vụ tông xe.

Khoảng 22 giờ 43 phút ngày 7/12, tài xế V.N.H. (SN 2000, trú khu phố 2, phường Nam Đông Hà) điều khiển ô tô BKS 74A-350.xx bất ngờ lao vào đám đông cự cãi nhau trên vỉa, hè trước một nhà hàng trên địa bàn phường Nam Đông Hà.

img-5264.jpg
Chiếc xe bị lật nghiêng sau cú tông mạnh.

Sau cú tông mạnh, 3 người trong nhóm thanh niên bị thương; ô tô lật nghiêng, phần đầu biến dạng. Ngay sau đó, tài xế H. mở cửa thoát ra ngoài, rồi xảy ra xô xát với một số người có mặt tại hiện trường.

Theo nguồn tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước thời điểm chiếc ô tô lao vào đám đông, đã có mâu thuẫn, cãi vã giữa những người liên quan ngay tại khu vực này.

img-5265.jpg
Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để điều tra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an phường Nam Đông Hà đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Nam
#công an tỉnh quảng trị #ô tô lao vỉa hè #đông hà #mâu thuẫn #3 người bị thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục