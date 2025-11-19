Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô tải lao xe vào CSGT khi bị kiểm tra

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hà
TPO - Khi bị CSGT kiểm tra, Trần Văn Phương đã điều khiển xe tải lao vào cán bộ tổ công tác, rồi bỏ chạy qua nhiều tuyến đường.

tai-xe.png
Tài xế Phương. Ảnh CAHN

Ngày 19/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Phương (SN 1987, trú tại phường Trần Liễu, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 23h20 ngày 13/11, trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn lối xuống quốc lộ 1B, tổ công tác đội CSGT đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện xe ô tô tải BKS 34C-284.90 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở các thùng có nhãn mác chữ nước ngoài, bên trong là các túi nilon trong suốt chứa nhiều gói nhỏ, in hình chân gà bên ngoài. Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ xe và hàng hoá thì Phương lên xe, điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bám đuổi theo xe, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Phương không chấp hành và tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Khi đến ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu Thọ, Phương đã lao thằng xe vào cán bộ tổ công tác rồi đi về hướng Nguyễn Hữu Thọ, sau đó rẽ ra đường Giải Phóng.

Tiếp đó, Phương điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tuyến phố về hướng Đại lộ Thăng Long để thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Đến ngày 15/11, Trần Văn Phương đã đến Công an phường Hoàng Mai, Hà Nội đầu thú về hành vi của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Thanh Hà
