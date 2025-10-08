Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Bắt đối tượng dùng chai bia tấn công người dân

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cảnh sát bắt giữ người đàn ông có hành vi gây rối, dùng vỏ chai bia tấn công người dân trước cổng trường tiểu học ở Hà Nội.

khong-che-8802.jpg
Cảnh sát khống chế đối tượng.

Trước đó, đêm 6/10, Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc 1 đối tượng có biểu hiện hung hãn, đuổi đánh người dân tại khu vực trước cổng Trường tiểu học Mai Động.

Trong lúc manh động, đối tượng đã dùng chai bia tấn công một người dân, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mắt.

Ngay sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại trụ sở Công an phường Tương Mai, đối tượng khai tên Triệu Trọng N. (SN 1989, quê Quảng Ninh). N. mới ra tù được 4 ngày và trước khi gây rối có sử dụng rượu, bia.

Thanh Hà
