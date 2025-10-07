Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cảnh sát vận chuyển nhiều thùng niêm phong ra khỏi tòa nhà có trụ sở công ty Shark Bình

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn 1 ngày làm việc tại tòa nhà có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình), tối 7/10, cảnh sát niêm phong, vận chuyển nhiều thùng đồ ra ô tô, rời khỏi đây.

anh-1-2684.jpg
Nhiều thùng đồ được vận chuyển từ tòa nhà ra ngoài.

Gần 20h ngày 7/10, cảnh sát tập kết hàng chục thùng đồ đóng gói, niêm phong được đưa từ trong tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội) ra sảnh chính, để đưa lên xe tải chờ sẵn.

Quá trình di chuyển có cả những người mặc thường phục và được giám sát chặt chẽ từ phía cảnh sát.

Đây là tòa nhà có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) được cho là ở tầng 3.

Trước đó, khoảng 22h ngày 6/10, cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại tòa nhà trên. Đến hơn 3h ngày 7/10, tức là sau hơn 4 tiếng làm việc thì họ bắt đầu rời đi trên xe ô tô biển xanh, biển trắng.

Chiều 7/10, một số cảnh sát tiếp tục có mặt tại tòa nhà để làm việc, đến tối thì họ vận chuyển các thùng đồ đã được niêm phong đi nơi khác.

anh-2-3311.jpg
Cảnh sát giám sát chặt chẽ quá trình vận chuyển ra xe.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.

anh-4.jpg
Cảnh sát có mặt tại tòa nhà vào chiều 7/10.
anh-3.jpg
Một xe biển xanh đỗ phía ngoài đường trước tòa nhà.

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý” - Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Thanh Hà
#Vận chuyển đồ tại tòa nhà Shark Bình #Phản ánh dự án tiền số AntEx #Xử lý vụ việc liên quan Nguyễn Hòa Bình #Hoạt động của cảnh sát Hà Nội #Thông tin về hệ sinh thái NextTech Group #Điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật #Tố giác về lừa đảo đầu tư tiền ảo #Quản lý rủi ro trong hoạt động công nghệ cao #Pháp luật và xử lý các vụ việc liên quan đến tiền số

Xem thêm

Cùng chuyên mục