Cảnh sát vận chuyển nhiều thùng niêm phong ra khỏi tòa nhà có trụ sở công ty Shark Bình

TPO - Sau hơn 1 ngày làm việc tại tòa nhà có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình), tối 7/10, cảnh sát niêm phong, vận chuyển nhiều thùng đồ ra ô tô, rời khỏi đây.

Nhiều thùng đồ được vận chuyển từ tòa nhà ra ngoài.

Gần 20h ngày 7/10, cảnh sát tập kết hàng chục thùng đồ đóng gói, niêm phong được đưa từ trong tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội) ra sảnh chính, để đưa lên xe tải chờ sẵn.

Quá trình di chuyển có cả những người mặc thường phục và được giám sát chặt chẽ từ phía cảnh sát.

Đây là tòa nhà có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) được cho là ở tầng 3.

Trước đó, khoảng 22h ngày 6/10, cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại tòa nhà trên. Đến hơn 3h ngày 7/10, tức là sau hơn 4 tiếng làm việc thì họ bắt đầu rời đi trên xe ô tô biển xanh, biển trắng.

Chiều 7/10, một số cảnh sát tiếp tục có mặt tại tòa nhà để làm việc, đến tối thì họ vận chuyển các thùng đồ đã được niêm phong đi nơi khác.

Cảnh sát giám sát chặt chẽ quá trình vận chuyển ra xe.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.

Cảnh sát có mặt tại tòa nhà vào chiều 7/10.

Một xe biển xanh đỗ phía ngoài đường trước tòa nhà.

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý” - Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh tại buổi họp báo.