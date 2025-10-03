Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhà đầu tư trình báo công an về dự án tiền số có vốn góp của Shark Bình

Thanh Hà
TPO - Ngày 3/10, theo một nguồn tin của phóng viên, đã có một số nhà đầu tư tiền số AntEx trình báo Công an TP Hà Nội về những nghi vấn bất minh của dự án này.

trinh-bao-mat-xe.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Liên quan đến những lùm xùm xung quanh dự án tiền số AntEx, theo một nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, đã có một số nhà đầu tư trình báo tới Công an TP Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận và làm việc với nhà đầu tư để xác minh làm rõ những nội dung tố cáo.

Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao về dự án tiền số AntEx có liên quan tới Chủ tịch tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Sự việc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trước thông tin từ dư luận, ông Bình khẳng định bản thân cũng là nạn nhân, với tư cách nhà đầu tư và người góp vốn.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain “Make in Vietnam” với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Thanh Hà
