Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ nhận tiền tỷ để ‘quan hệ’ giúp doanh nghiệp kiểm định kẹo Kera, sữa Hiup

TPO - Trong vụ án xảy ra tại Công ty Khoa học TSL và Công ty Khoa học công nghệ Avatek, cơ quan điều tra xác định một cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ đã nhận hàng tỷ đồng để “quan hệ”, tiếp khách và tác động đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giúp hai doanh nghiệp nêu trên. Các khoản tiền được chi đều đặn hằng tháng, kèm theo những khoản “theo vụ việc”, mỗi lần lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đề nghị truy tố 100 bị can về 3 tội danh

Công ty Khoa học công nghệ Avatek.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 100 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại hai doanh nghiệp nêu trên cùng nhiều tổ chức, cá nhân khác. Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh, “Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Theo kết luận điều tra, bị can Hồ Thị Thanh Phương là Giám đốc điều hành Công ty TSL và Công ty Avatek. Trong đó, TSL là doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực thử nghiệm, cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu vi sinh, độc tố, kim loại nặng, dinh dưỡng đối với thực phẩm, nông sản, thủy sản, nước sinh hoạt, nước uống… Còn Công ty Avatek cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, nghiên cứu và kiểm tra an toàn thực phẩm, những lĩnh vực được cơ quan quản lý Nhà nước giao cho doanh nghiệp xã hội hóa thực hiện.

Đáng chú ý, Avatek chính là đơn vị từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; cũng như kiểm nghiệm sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm.

CQĐT xác định, trong giai đoạn 2023–2025, Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo nhân viên Công ty Avatek phát hành hơn 102.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho trên 11.500 cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 84 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự, Công ty TSL phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 cá nhân, doanh nghiệp, thu về hơn 117 tỷ đồng.

Không dừng lại ở hành vi làm giả hồ sơ chuyên môn, nhóm lãnh đạo TSL và Avatek, gồm Hồ Thị Thanh Phương, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐQT TSL) và Nguyễn Hà Linh còn bị cáo buộc thực hiện hành vi đưa hối lộ nhằm “mua đường”, “mua cơ chế” trong quá trình xin cấp phép. Liên quan đến hành vi này, bị can Nguyễn Nam Khánh, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng cá nhân đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Kết luận điều tra cho thấy, năm 2020, dù Công ty TSL được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện phòng thí nghiệm, nhưng chưa được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Nhận thức rõ việc xin được các quyết định chỉ định là rất khó nếu không có quan hệ và sự “tác động”, Hồ Thị Thanh Phương tìm hiểu và biết rằng để hồ sơ “chạy trôi”, doanh nghiệp phải chi từ 250–500 triệu đồng cho mỗi đầu việc.

Tháng 6/2020, Phương làm quen với Nguyễn Nam Khánh, khi đó là chuyên viên Vụ Nông nghiệp (Văn phòng Chính phủ). Nhận thấy Khánh có quan hệ rộng và khả năng “kết nối”, Phương được Đoàn Hữu Lượng nhờ Khánh đứng ra hỗ trợ xin cấp phép, xử lý các vấn đề về thuế, thanh tra và thủ tục hành chính cho TSL.

Ban đầu, mỗi lần đi tiếp khách, đối ngoại cho doanh nghiệp, Khánh gửi hóa đơn về để TSL thanh toán. Từ năm 2021, hai bên thống nhất chuyển sang hình thức chi tiền cố định, mỗi tháng, Công ty TSL chuyển cho Khánh từ 50–100 triệu đồng để tiếp khách, quan hệ; riêng các hồ sơ xin cấp phép, số tiền chi thêm cho mỗi vụ việc dao động từ 50–500 triệu đồng.

Dùng hàng tỷ đồng để quan hệ

Đến tháng 3/2023, khi Hồ Thị Thanh Phương rời TSL và thành lập Công ty Avatek, Phương tiếp tục “ràng buộc lợi ích” bằng cách để Nguyễn Hà Linh, vợ Khánh, đứng tên sở hữu 9% cổ phần Avatek, nhằm duy trì sự hỗ trợ trong quá trình xin cấp phép và chỉ định thử nghiệm.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2023, Phương đã chuyển cho Khánh gần 4 tỷ đồng để tiếp khách và đưa tiền cho cán bộ các bộ, ngành. Ngoài ra, Khánh còn nhận thêm hơn 2 tỷ đồng dưới nhiều hình thức khác nhau, gồm tiền cho con, tiền vay, tiền tư vấn, tiền biếu cá nhân và các khoản chi không thường xuyên.

Cơ quan điều tra xác định, Khánh không sử dụng toàn bộ số tiền để “quan hệ” như cam kết, mà lợi dụng uy tín cá nhân để tác động đến một số cán bộ có thẩm quyền. Một số khoản chi cụ thể được làm rõ như đưa 410 triệu đồng cho 9 cán bộ tại các bộ, ngành; cùng 510 triệu đồng cho 16 cán bộ khác dưới hình thức chúc Tết, quà biếu.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cũng xác định những cán bộ nhận tiền chỉ coi đây là quà biếu lễ, Tết, không có thỏa thuận, hứa hẹn hay can thiệp trái quy định trong quá trình thẩm định, cấp phép. Toàn bộ số tiền đã được các cá nhân này tự nguyện nộp lại để khắc phục hậu quả.