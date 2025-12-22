Triệt phá đường dây 'phù phép' thịt heo thành thịt bò, mỗi ngày bán 600 kg ra thị trường

TPO - Thịt heo được các đối tượng ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu giống thịt bò, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, tiêu thụ cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TP.HCM và một số địa phương lân cận.

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, cụ thể là sử dụng thịt heo để làm giả thịt bò, đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn.

Clip vụ việc triệt phá đường dây làm thịt heo giả thịt bò, mỗi ngày tuồn 600 kg ra thị trường. Nguồn C.A

Theo điều tra, lúc 10h30 phút ngày 15/11, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra hành chính một cơ sở chế biến thực phẩm tại số 46 đường D2, khu phố 37, phường Thới An (TP.HCM).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là Lê Quang Quyết (SN 1992) cùng 6 nhân viên đang tổ chức sản xuất thịt bò nghi giả. Đồng thời, phát hiện một nhân viên khác đang vận chuyển hơn 36 kg thịt bò thành phẩm nghi giả đi giao cho khách hàng.

Mở rộng điều tra, ngày 16/11, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một địa điểm tại số 144/2 đường số 6, phường Hiệp Bình do Nguyễn Đức Đạt (SN 1992) làm chủ hộ kinh doanh. Tại đây, tổ công tác thu giữ 247 kg thịt bò nghi giả thành phẩm, cùng nhiều phương tiện, dụng cụ và hóa chất phục vụ việc biến thịt heo thành thịt bò giả.

Qua xác minh, cơ sở của Lê Quang Quyết hoạt động từ tháng 2/2025 đến khi bị phát hiện nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế và không ký hợp đồng lao động. Quyết khai nhận được Nguyễn Đức Đạt hướng dẫn quy trình sản xuất, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu là thịt heo và muối công nghiệp Sodium Metabisulfite.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Theo lời khai, thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu giống thịt bò, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, tiêu thụ cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TP.HCM và một số địa phương lân cận. Giá bán dao động từ 118.000 – 140.000 đồng/kg, thu lợi bất chính từ 15.000 – 40.000 đồng/kg.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và khởi tố 7 bị can gồm: Lê Quang Quyết, Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Tường Quốc, Lê Thị Hà, Lê Thị Thủy và Lê Đình Lộc về cùng tội danh.

Trong đó, Lê Quang Quyết được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Đức Đạt giữ vai trò giúp sức tích cực khi cung cấp nguyên liệu, hướng dẫn quy trình sản xuất và cho sử dụng địa điểm; các đối tượng còn lại tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, tiêu thụ và quản lý hoạt động mua bán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, truy xét đường dây tiêu thụ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.