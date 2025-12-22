Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được giảm 2 năm 6 tháng tù

TPO - Bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và nhóm đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đều được Tòa Phúc thẩm giảm án, với lý do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, ăn năn, hối cải.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng được chuyển sang tù treo

Sau một tuần xét đơn kháng cáo, sáng 22/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao quyết định giảm án cho bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) từ 14 năm xuống có 11 năm 6 tháng tù tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được giảm từ 12 năm xuống còn 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) được giảm từ 8 năm xuống còn 6 năm.

Bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) được chuyển từ án 3 năm tù giam sang án tù treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, do tuổi già, sức khỏe yếu...

Bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Những bị cáo còn lại, gồm: Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Hà Hòa Bình (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)... cũng được giảm từ 6 - 9 tháng tù.

Đáng chú ý trong phần tuyên án có ba người không kháng như ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) vẫn được giảm từ 7 năm xuống 5 năm tù; Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch Quảng Ngãi) được giảm từ 7 năm xuống còn 5 năm tù và Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc được giảm còn 4 năm tù.

Tòa Phúc thẩm nhận định, các bị cáo tại phiên tòa đã xuất trình được nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, thể hiện thái độ ăn năn hối cải nên quyết định giảm nhẹ cho cả 12 người kháng cáo và 3 người không kháng cáo nhưng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Tòa, việc cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tự nguyện nộp thêm 200 triệu đồng tại phiên phúc thẩm được ghi nhận là "sự tự nguyện" dù trước đó tại phiên sơ thẩm ông Thành đã nộp khắc phục thừa. Tiền đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng tự nguyện xin nộp thêm 2 lô đất đã mua của Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, để "khắc phục thêm". Tuy nhiên Hội đồng xét xử đã bác đề nghị này, cho rằng tài sản là nhà đất còn liên quan đến quyền sở hữu chung, riêng, thừa kế.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Khóc xin cho cấp dưới

Trước khi tuyên án, cựu Bí thư Lan mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, đặc biệt là nhóm cấp dưới của bà ở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc…

Theo bà Lan, những người này từng là cấp dưới của bà, quá trình công tác họ đã có nhiều nỗ lực góp phần cho sự thành công chung của đất nước, cũng như của tỉnh. Hiện một số bị cáo tuổi đã cao, sức yếu.

Bà Lan bày tỏ rất cảm động khi được Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa thấu hiểu, chia sẻ cho điều kiện, hoàn cảnh cùng với sự nỗ lực, cố gắng của bị cáo.

Cựu Bí thư cũng mong tòa xem xét cập nhật những tình tiết mới tại phiên tòa này, "gạn đục khơi trong", để có thể giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được sớm trở về với xã hội đi chữa bệnh.

Tòa xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu khi thực hiện 14 dự án, gói thầu tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ từ năm 2008 - 2023, đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, kế toán.

Sai phạm của bị cáo Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là 504,5 tỷ đồng; từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng; từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là 459 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc, Nguyễn Văn Hậu đưa tiền cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các Sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ… với tổng số tiền 132 tỷ đồng để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện công việc theo đề nghị của Hậu, giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, gây thiệt hại.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành mỗi người nhận của Hậu gần 50 tỷ đồng; ông Phạm Văn Vọng nhận 2 tỷ đồng, các bị cáo khác nhận mỗi người từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.