Phúc thẩm vụ Phúc Sơn: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng vắng mặt do bị đột quỵ

TPO - Trong 12 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt có ông Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) có đơn xin xét xử vắng mặt do đột quỵ, đang phải điều trị tại bệnh viện.

Sáng nay (15/12), Tòa Phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, vắng mặt do bị đột quỵ, đang điều trị tại Bệnh viện.

Bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng, luật sư cho hay thân chủ của mình đang phải điều trị nên không thể tham dự phiên tòa, luật sư đề nghị HĐXX cho thân chủ được xét xử vắng mặt.

Còn đại diện Viện Kiểm sát có ý kiến vì lý do sức khoẻ nên không thể tham dự phiên tòa, bị cáo Hùng đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án nên sẽ không ảnh hưởng tới việc tranh tụng.

Trước đề nghị của luật sư và quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát, Thẩm phán Võ Hồng Sơn, Chủ tọa phiên tòa cho tiếp tục làm việc.

các bị cáo tại phiên tòa.

Trong các đơn kháng cáo gửi tới Tòa, tất cả các bị cáo đều đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo. Trong số đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo có đơn kháng cáo còn lại gồm: Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều cựu lãnh đạo từng giữ trọng trách tại các sở, ngành các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Quảng Ngãi (cũ) cũng có kháng cáo tương tự.

Theo bản án sơ thẩm xác định Nguyễn Văn Hậu đã lợi dụng quan hệ cá nhân hoặc thông qua công việc để đưa hơn 132 tỷ đồng cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại các địa phương này và Phú Thọ. Sau khi trúng thầu, Hậu chỉ đạo chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thất thu thuế 504 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định tổng thiệt hại từ các hành vi vi phạm về đấu thầu, kế toán và xác định lại giá đất trong vụ án lên tới hơn 1.168 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, bị cáo Đặng Trung Hoành, cựu Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long), bị xác định lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để nhận 700 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hậu và hưởng thêm 110 triệu đồng tiền hoa hồng khi mua đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên”.

HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, làm băng hoại đạo đức cán bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh và gây bức xúc trong dư luận, do đó cần xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định pháp luật.